L'àrbitre de la final de Champions que va guanyar el Madrid el 2016: «El gol de Ramos era fora de joc»

" En aquella final , el Reial Madrid es va avançar 1-0 a la primera part , però el gol va ser en fora de joc per molt poc. Ens en vam adonar durant el descans . Era una acció difícil i el meu assistent va fallar ", ha assegurat. L'àrbitre explica que tot el cos arbitral va adonar-se'n de l'error a la mitja part.



Quan l'Atlètic de Madrid va rebre un penal a favor, el central portuguès del Reial Madrid, Pepe, va criticar amb duresa a Clattenburg. Ell mateix explica que li va respondre. " Estava furiós i em va dir en perfecte anglès : ' Això no és penal mai, Mark ' . Jo li vaig contestar : ' El vostre primer gol no hauria d'haver pujat a l marcador ' . Ell , simplement, va callar " .

La final de la Champions League de 2016 torna a ser protagonista i polèmica gràcies a l'àrbitre que va oficiar el partit. Mark Clattenburg ha rememorat els fets de la final que va enfrontar el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid a Milà, amb victòria de l'equip blanc als penals després de l'empat en el temps reglamentari. Clattenburg, en una entrevista al rotatiu britànic Daily Mail, ha assegurat que el gol de Sergio Ramos que va obrir el marcador no hauria d'haver estat permès perquè estava en fora de joc.

