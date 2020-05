La igualtat a les empreses registrava abans de la Covid-19 la millor xifra de dones directores de la dècada

La igualtat a les empreses avançava lentament però en la bona direcció abans de la Covid-19, amb la presència més alta en càrrecs directius des del 2008, tot i que en cap cas es pot parlar d'una "millora considerable", segons l'informe Talent femení 2020. Diferències salarials i quota de presència femenina. L'estudi apunta que el febrer del 2020 les dones ocupaven el 16,4% de les feines directives i cobraven 11.000 euros menys de mitjana que els homes d'aquesta categoria a l'Estat. Les seves autores han recordat que les crisis sempre perjudiquen les dones i han demanat fer de la crisi de la Covid-19 una oportunitat per millorar les seves condicions de feina.L'informe torna a certificar que a mesura que augmenten les responsabilitats i el salari es disminueix el nombre de dones. Quan es miren les categories inferiors, les dones ocupen el 41,4% de les feines i el 27,5% en el cas dels llocs de treball intermedis. En canvi, en els directius només són el 16,4%. Aquesta xifra, però, és el percentatge més alt des del 2008, quan es fregaven el 20% dels llocs i la diferència salarial era de l'11,9%.Els indicadors han anat millorant lentament i progressivament des del 2013 quan es va marcar el mínim amb poc més del 10% de presència. Pel que fa a la bretxa salarial, va assolir el màxim en el 2014 quan els directius homes van cobrar un 18,6% més que les dones. La diferència de salari a febrer del 2020 se situa en un 15,9% en els càrrecs directius, en un 10,8% en els intermedis i en un 11,9% en els empleats. En termes absoluts, un directiu a Espanya guanya 85.985 euros bruts de mitjana i una dona que ocupi la mateixa feina obté 74.199 euros. ​La majoria de dones directives es concentren en empreses petites tot i que en l'últim any s'ha detectat una migració a empreses mitjanes.Tot plegat avenços són massa tímids segons les investigadores responsables de l'estudi, Indry Canchila, de la consultoria ICSA, i Aline Masuda, profesora d'EADA Business School. L'informe no recull els efectes que ha tingut la pandèmia sobre la feina de les dones i les dues expertes han assegurat que l'evolució de la covid-19 obre un panorama "de difícil pronòstic". Amb tot, Masuda ha recordat que "les crisis sempre perjudiquen les dones" perquè la "inseguretat i la por condueixen a models de gestió antiquats".Si s'oblida la feina feta en els últims anys, existeix el risc que la pandèmia provoqui una caiguda com la del 2008 perquè els avenços són "molt tímids i no són suficients", ha alertat Canchila, enginyera industrial i sòcia directora de l'àrea de consultoria d'ICSA. Les dues investigadores creuen que cal convertir aquesta crisi que es presenta com una "amenaça" per la igualtat en una "oportunitat" per a forjar nous lideratges i aprofitar l'entrada de les noves tecnologies i del teletreball per a pensar una nova manera d'organitzar la feina.

