«Memòries d’una pandèmia»: museus catalans recullen materials per preservar el pas del coronavirus

Un total de 22 museus que formem part de la Xarxa de Museus i Monuments d'Història de Catalunya i de la Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya han impulsat una campanya de participació ciutadana de recollida de materials per testimoniar la pandèmia de coronavirus. El projecte "Memòries d’una pandèmia" té la voluntat que les properes generacions puguin vincular el patrimoni recollit amb el període històric que s'està vivint.Es demana que s'enviïn fotografies, vídeos, missatges de veu, documents o objectes al correu electrònic que siguin per a cada persona rellevants de l'etapa de confinament o bé de fases posteriors, com l'adaptació i la tornada a la normalitat. També es demana que es comparteixi a les xarxes socials l'aportació o les reflexions al voltant de la campanya amb l'etiqueta #memoriespandemia.La campanya està adreçada a la societat en general, des de persones individuals i anònimes a empreses, representants de col·lectius ciutadans, autoritats públiques, institucions, ONG o associacions de tot tipus. Els organitzadors, no obstant, destaquen que serà "especialment interessant" la participació dels actors socials, culturals i productius més rellevants des del punt de vista temàtic o territorial de cadascun dels museus participants.D'aquesta manera, cada museu ha triat l'enfocament més oportú de la seva campanya. Hi participen el Museu d'Història de Girona, el d'Història del Jueus de Girona, el Museu Torre Balldovina, el Museu de Lleida, el Museu Comarcal de Cervera, el Museu d'Història de Cambrils, els Museus de L'Hospitalet, Sant Cugat, Terrassa, Mataró, Casa Museu Verdaguer i el Museu d'Història de Catalunya, a més de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya.

