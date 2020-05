Músics catalans demanen als ajuntaments que mantinguin els pressupostos destinats a cultura i festes

Diverses associacions de músics i entitats de música en directe de Catalunya demanen explícitament als ajuntaments que mantinguin els pressupostos municipals de cultura i festes previstos per aquest 2020. Tot i que l'epidèmia del coronavirus ha fet cancel·lar bona part d'espectacles, festes i esdeveniments populars, en un comunicat expressen que "els ajuntaments tenen a les seves mans esdevenir un dels pilars per protegir i mantenir el patrimoni cultural del país".Per això els demanen, a través d'un manifest col·lectiu, que es mantinguin les partides destinades a cultura i que es paguin en concepte d'indemnitzacions davant la impossibilitat d'ajornar les actuacions musicals. Asseguren que "molts consistoris incompleixen els acords signats o en tràmit de signatura, ajornant els compromisos al 2021 o, directament, anul·lant-los". "Aquesta manera d’actuar, lluny d’assumir el rol que els pertoca com a estructura d’estat imprescindible per a la supervivència dels treballadors de la Cultura, contribueix a la seva desaparició".El text està signat per l'Acadèmia Catalana de la Música, l'Associació Managers, Promotors i Representants de Catalunya, l'Associació Catalana d’intèrprets de música clàssica, l'Associació de músics de Jazz i música moderna de Catalunya, l'Associació de músics de Tarragona, l'Associació professional de músics de Catalunyai la Societat de Blues de Barcelona.

