10 coses que potser no sabies de Díaz Ayuso

La polèmica entorn la seva estada en un aparthotel de luxe ha estat la darrera polèmica protagonitzada per Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, convertida en heroïna de la dreta espanyola més recalcitrant, tot i que encara no fa un any que va fer-se amb el govern madrileny.Persona de confiança de Pablo Casado, Díaz Ayuso és un dels noms propis del partit i símbol de l'estratègia de "plaça Colón", l'aliança de dretes capitanejada pel PP, amb Ciutadans i Vox d'escuders, per configurar majories en diverses autonomies i municipis. Poc se sap, però, de la trajectòria de la dirigent madrilenya. Aquí en podeu trobar 10 dades, algunes de ben curioses.Escriure una carta a l'aleshores president espanyol Felipe González per manifestar-li la seva preocupació pel planeta. Sembla que González li va contestar, però ella ja fa anys que ha perdut la carta.Ciències de la Comunicació, a la qual es va dedicar poc després d'entrar al PP.Es van conèixer el 2005, quan l'avui líder del PP era el president de la branca juvenil del partit, Noves Generacions, que va utilitzar com la seva plataforma per escalar dins de l'organització.A la Fundació FAES, presidida per José María Aznar, com molts altres quadres dirigents del PP.Díaz Ayuso es va divorciar abans de començar la seva actual relació amb Jairo Alonso, un directiu del món de la comunicació.La maquinària política liderada per Esperanza Aguirre i la seva llarga etapa de govern a la Comunitat de Madrid, quan ella va entrar de diputada a l'Assemblea.Gestionar el perfil de Pecas, el gos d'Aguirre, a Twitter, que molts li han atribuït. Díaz Ayuso gestionava el perfil de l'expresidenta a les xarxes socials.Fer campanya electoral al País Basc al costat de María San Gil. Allí va conèixer Santiago Abascal, avui líder de Vox.El de l'expresident Aznar, que aquesta setmana l'ha convidada a l'aula de lideratge de l'Institut Atlàntic , un fòrum que organitza.L'expresident ha explicat que enveja de Díaz Ayuso l'odi que li tenen els "fills de Chávez", igual d'intens que l'odi que Chávez li tenia a ell, segons el president espanyol.

