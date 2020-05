La UE investiga Espanya per una possible vulneració de drets en el reemborsament de bitllets d'avió

"No dubtarem en anar més enllà si no compleixen la normativa europea", ha assegurat un portaveu de la CE aquest dijous. Així, Brussel·les no descarta obrir un procediment d'infracció a aquells països que vulnerin els drets dels passatgers.Com una desena d'estats a la UE, Espanya va demanar a Brussel·les que permetés "temporalment" a les aerolínies oferir vals en comptes de reemborsaments pels vols cancel·lats arran de la Covid-19.La legislació europea estableix que quan una aerolínia cancel·la un vol els passatgers tenen dret a triar entre el reemborsament i un val per utilitzar posteriorment en un altre vol de la mateixa companyia. Si opten pel retorn dels diners, la companyia els ha d'ingressar en un termini màxim de set dies.El lobby de les aerolínies fa setmanes que pressiona als governs i a Brussel·les per relaxar aquestes normes alertant que moltes companyies no tenen liquiditat i poden fer fallida. Per contra, les organitzacions de consumidors defensen els drets dels passatgers a percebre els reemborsaments i denuncien que algunes aerolínies estan imposant els vals.Després d'estudiar una possible revisió de la llei, finalment l'executiu europeu va decidir dimecres mantenir intacte aquesta normativa i va reafirmar el dret dels passatgers a cobrar el reemborsament.