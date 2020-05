Illa apunta que la quarantena dels viatgers és una mesura temporal

La quarantena que Espanya imposarà partir de divendres als viatgers procedents de tercers països que arriben per via aèria o marítima és una mesura "temporal i excepcional", segons ha avançat ​el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Tot i que la Comissió Europea ja ha dit que no és necessària , Espanya aplicarà la mesura durant la fase de la desescalada en la qual els residents espanyols tenen prohibit, llevat d'algunes excepcions regulades, desplaçar-se a una altra província.En la seva compareixença setmanal davant la Comissió de Sanitat del Congrés, ha explicat que aquesta mesura, de la mateixa manera que els controls a les fronteres aèries i marítimes, està vinculada a l'estat d'alarma, perquè si es prohibeix viatjar a altres províncies seria incoherent permetre l'entrada per avió o vaixell de persones procedents d'altres països.Si la mesura s'introdueix ara i no pas abans és perquè amb el pla de desescalada ningú no es vegi temptat a viatjar a zones del territori espanyol que avancen més ràpid en l'aixecament de les restriccions. Quan l'estat d'alarma es retiri i la mobilitat dins del país sigui lliure, no tindrà sentit, serà "incoherent", però ara resulta necessari, segons el parer de l'executiu.

