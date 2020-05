La Moncloa demana que els plans per al curs que ve contemplin un nou confinament

El Ministeri d'Educació i les autonomies preveuen tres possibles escenaris de cara al curs vinent i ja treballen per preparar un curs amb probables nous confinaments, educació en línia i avaluació a distància. Segons ha informat la Moncloa, en la conferència sectorial d'educació, presidida per la ministra, Isabel Celaá, i en què han participat consellers de totes les comunitats, s'ha acordat elaborar orientacions que ajudin les autonomies i els centres a dissenyar plans de contingència que garanteixin l'activitat educativa, respectant tant les competències autonòmiques com l'autonomia docent dels centres educatius.Abans de les vacances d'estiu els governs autonòmics hauran de tenir una proposta concreta. Educació no ha volgut fer pública la seva posició en la conferència sectorial i fonts del Departament asseguren aque s'està treballant en el pla de desescalada i es presentarà en els pròxims dies. Altres autonomies sí que han manifestat al govern espanyol la seva negativa a permetre que els nens de fins a 6 anys tornin a l'escola abans del setembre, tal com ha avançat El País.Amb la conferència sectorial d'aquest dijous es dóna continuïtat a l'acord adoptat per la reunió del 15 d'abril que establia que ministeri i autonomies dissenyaran plans de contingència per a respondre a possibles nous períodes d'alteració en l'activitat lectiva provocada pel coronavirus". El grup de treball abordarà diversos aspectes com l'organització escolar adaptada a la pandèmia, la programació didàctica de cursos i àrees, la dotació tecnològica i el reforç de la competència digital i el seguiment i suport de l'activitat lectiva a distància.El document d'orientacions, que haurà d'estar elaborat abans que comencin les vacances d'estiu, tindrà en compte tres possibles escenaris: que l'evolució de la pandèmia permeti que l'activitat educativa es dugui a terme de manera presencial en els centres educatius sense l'obligació de mantenir la distància interpersonal; que l'evolució de la pandèmia continuï obligant a mantenir la distància interpersonal en tots els centres educatius com a mesura de prevenció per evitar contagis; i que l'evolució de la pandèmia impedeixi el desenvolupament de l'activitat educativa presencial en algun moment del curs 2020-2021 a causa d'algun rebrot de la malaltia que obligui de nou al confinament.En tots els supòsits serà necessari adaptar els currículums i les programacions dels cursos, àrees i matèries per a prestar especial atenció a les competències fonamentals i per recuperar els dèficits ocasionats per la important alteració que ha provocat la brusca suspensió de l'activitat educativa presencial aquest març passat. Si l'evolució de la pandèmia continua obligant a mantenir la distància interpersonal i no és possible per tant que es concentri en una mateixa aula tot l'alumnat d'un mateix grup i etapa educativa, caldria adoptar mesures com optimitzar tots els espais del centre educatiu, combinar l'activitat presencial amb l'activitat a distància o adequar els horaris per complir les condicions sanitàries establertes i garantir la continuïtat de la formació.Aquesta situació requeriria a més dotar els centres d'equipament higiènic-sanitari per al personal i l'alumnat; establir mesures d'higiene i control sanitari; elaborar protocols de mobilitat per a l'accés i sortida i per a l'interior del centre i donar formació a professorat i alumnat sobre els requisits higienico-sanitaris establerts.En tot cas, s'hauran de programar continguts i activitats educatives adequades per a l'ensenyament a distància i fer previsions per a l'eventual avaluació a distància de parts del curs. Per a això, s'aprofitaran les bones pràctiques desenvolupades durant els mesos d'activitat lectiva en el present curs escolar. També serà necessari dotar d'equipament tecnològic als centres educatius i desenvolupar activitats de formació intensiva de professorat per a la utilització de recursos en línia, així com dissenyar plans de preparació de l'alumnat per a la utilització d'eines i plataformes digitals.En aquest sentit, la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha anunciat que el ministeri està ja treballant amb el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital per dissenyar un programa de cooperació territorial que permeti incrementar els recursos per avançar en la digitalització. Es tracta de reforçar els recursos i competències digitals, tant a través de plataformes com de dispositius d'ús personal i formació de professorat. Per a l'activitat educativa a distància es dissenyaran plans de seguiment i suport a l'alumnat amb dificultats per seguir aquesta modalitat d'activitat lectiva.Durant la conferència sectorial s'ha analitzat també l'autorització parcial de l'activitat educativa presencial a la fase 2. Hi ha hagut un suport majoritari a la decisió de donar prioritat als alumnes de finals d'etapa (4t d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n de Formació Professional mitjana i superior i últim curs d'ensenyaments de règim especial) per la importància acadèmica d'aquests cursos que suposen titulació i canvi de cicle. Aquesta tornada es farà respectant les normes de seguretat dictades pel Ministeri de Sanitat. La presència de l'alumnat serà voluntària, tot i que les activitats s'hauran de planificar per evitar aglomeracions innecessàries.Així mateix, les comunitats també compten amb l'autorització per organitzar activitats voluntàries de suport i de reforç per als alumnes que més ho necessitin i per obrir els centres d'Educació Infantil destinats a alumnes de 0 a 6 anys els pares dels quals hagin de treballar de forma presencial, segons el que s'estableix en les fases de desescalada, extremant les mesures de seguretat sanitàries.Una altra activitat important serà la realització de les PAU i algunes proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional o altres ensenyaments. Cada comunitat autònoma és responsable de desenvolupar-les en les millors condicions per a l'alumnat i el professorat present.

