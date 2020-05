El baix índex de població immune activa l'alerta pel risc de rebrot

"Les dades diuen que el 95% de la gent no té immunitat i, per tant, el virus es pot estendre com la pólvora", assegura el metge i investigador de la Universitat de Leicester i la UOC, Salvador Macip

"No aturaria el desconfinament, però estem lluny de poder sortir de casa tranquil·lament", afirma l'epidemiòloga de l'Hospital Clínic Anna Vilella

La primera fotografia sobre l'afectació real del coronavirus tant a Catalunya com en el conjunt de l'Estat corrobora que, ara per ara, s'està molt lluny d'aconseguir la immunitat de grup. Només un 5,9% dels catalans -un 5% en el conjunt de la població a Espanya- ha superat la malaltia, i això suposa que són poc més de 450.000 les persones que tenen anticossos contra la Covid-19. Els epidemiòlegs alerten que amb aquestes dades cal extremar les precaucions en la desescalada, especialment tenint present que aquesta coincideix en el calendari amb l'arribada de l'estiu. El risc de rebrot és alt.La comunitat científica esperava un percentatge d'immunitat més alt, com expliquen el metge i investigador de la Universitat de Leicester i la UOC, Salvador Macip, i l'epidemiòloga de l'Hospital Clínic, Anna Vilella. S'especulava amb la possibilitat d'arribar a un 10% o un 15%, però la realitat és una altra. "En aquests moments estem desconfinant-nos i, per tant, augmentant les situacions de risc. Les dades diuen que el 95% de la gent no té immunitat i, per tant, el virus es pot estendre com la pólvora", diu Macip.L'investigador alerta del risc d'un rebrot i demana prudència. "Això és com un incendi. Si tens tallafocs, tindràs el foc controlat. Si tens el bosc ple de brossa, no", defensa. Macip veu inviable allargar el confinament per raons socials i Vilella s'expressa en termes similars. "Jo no aturaria el desconfinament, però estem lluny de poder sortir de casa tranquil·lament", diu l'epidemiòloga del Clínic.En aquest escenari, Viella insisteix en la necessitat d'utilitzar mascareta, mantenir la distància física i rentar-se les mans de manera freqüent. "És recomanable mantenir el teletreball, reduir les sortides de casa i quan se surti prendre precaucions, així com evitar multituds. Haurem de seguir aquests consells durant mesos", avisa Macip.També aposta pel manteniment del teletreball sempre que sigui possible la cap del grup d'immunologia de la malària i la Covid-19 de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Carlota Dobaño, que demana cautela amb les dades. "Pot ser que hi hagi hagut una infravaloració. L'eficàcia dels tests ràpids que s'estan fent no està absolutament validada", avisa.De fet, ISGlobal va fer públic un primer estudi a principis de mes en el qual s'apuntava que el nivell de prevalença d'infecció entre el personal sanitari, altament exposat, era de l'11,2%, una dada a partir del qual ja van deduir que la poblacional estaria clarament per sota. En tot cas, Dobaño manté que per molt que el percentatge de seroprevalença pugui ser un xic superior, segueix sent molt baix i això obliga a "mantenir les precaucions".Dobaño avisa que "s'ha d'assumir" que el rebrot es pot donar, especialment si no se segueixen les recomanacions, com ara complir amb les franges horàries i l'ús correcte de la mascareta. "Mentre no tinguem vacuna, hem de tenir aquest xip posat. No ens podem permetre relaxar-nos", adverteix.En aquest sentit, admet que l'estiu pot ser "una arma de doble tall". Segons algunes hipòtesis, la temperatura pot ajudar a fer remetre el virus. Per contra, però, caldrà veure quin pot ser l'efecte si la ciutadania es relaxa. Com Dobaño, tant Macip com Vilella també assenyalen l'estiu com a moment clau. "Si a l'estiu no ho fem bé, no podrem tornar a la normalitat a la tardor i fins i tot es podria plantejar un reconfinament", assegura l'investigador.Dobaño apunta que, si bé és clau l'actitud de la ciutadania, també ho és el fet que els governs fomentin una bona vigilància epidemiològica. Això suposa garantir un circuit eficient d'identificació precoç dels casos, proves PCR, aïllament i seguiment dels contactes. Paradoxalment, Vilella explica que el motiu pel qual hi ha tan poca població immune és l'aïllament de la població. "El problema d'epidèmies sobtades és que requereixen una contenció agressiva, que fa que el virus no pugui circular. No hi ha hagut gaire transmissió familiar, tot i que l'impacte ha estat molt fort", conclou.

