Biòlegs catalans alerten de l'ús inadequat d'alguns desinfectants

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC) ha alertat de l'ús "inadequat" d'alguns productes desinfectants en espais públics, que poden tenir efectes negatius en la salut i en el medi ambient i l'eficàcia del qual no ha estat demostrada. "Una actuació sense control, animada per diverses administracions amb bona fe, pànic i desconeixement a parts iguals, pot ser greument negativa", avisen.En un comunicat aquest dijous, el CBC ha mostrat preocupació per l'ús de desinfectants clorats que "han estat utilitzats per algunes administracions locals", i que ha assegurat que són altament tòxics i que poden tenir efectes cancerígens, a més de ser altament perjudicials per als organismes aquàtics. Per això fan una crida a "l'ús responsable dels viricides".En aquesta línia, el CBC ha alertat dels riscos que presenten alguns dels productes més comercialitzats per a la desinfecció d'espais arran del coronavirus, com l'ozó i les llums ultraviolades, aquesta última presentat "efectes irreparables per a la pell" i els ulls.

