Nissan tancarà la planta de la Zona Franca

La companyia automobilística Nissan tancarà la seva fàbrica de Barcelona i traslladarà la seva producció a diferents plantes de Renault, segons ha anunciat el diari japonès Nikkei. Tal com avança la premsa japonesa, aquest moviment s'emmarcaria en un pla de reorganització de la companyia a causa de la pandèmia del coronavirus, que podria incloure la reducció d'un 20% de la seva capacitat productiva a Europa fins a l'any 2023.

Aquesta situació posaria en risc a uns 3.000 llocs de treball directes en les instal·lacions de la companyia i a prop de 20.000 ocupacions indirectes a la província de Barcelona. Just aquesta mateixa setmana el secretari general de Comissions Obreres., Unai Sordo, va demanar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc del pacte per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de juny, que busqués la implicació de Renault per evitar el tancament de les plantes catalanes de Nissan.

El sindicat considera que la solució pot venir del fabricant francès, part de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi i que a partir d'aquest juliol passarà a estar dirigit per l'expresident de Seat Luca de Meo, que esperen que es pronunciï i porti "bones notícies".

Nissan l'any fiscal 2019 va produir al voltant de 55.000 vehicles a Espanya, la qual cosa representa aproximadament el 10% de la seva producció europea.

