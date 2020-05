Detingut per agredir amb unes tenalles a un home que intentava posar pau en una baralla a València

Agents de la policia espanyola han detingut un home acusat d'agredir amb unes tenalles de ferralla un company de feina quan aquest intentava posar pau en una discussió que el primer mantenia amb un altre empleat per l'ús d'una grua en una obra en construcció a València.La víctima, de 49 anys, va haver de ser atesa en un centre sanitari d'una ferida incís contusa al bessó de la cama esquerra, que ha precisat de set punts de sutura. L'arrest del presumpte autor dels fets, de 36 anys, i a què se li atribueix un delicte de lesions, va tenir lloc en dependències policials a València.Les investigacions es van iniciar a finals d'abril en tenir coneixement els agents que un home havia estat agredit per un altre que li havia llançat una tenalla de ferralla que va impactar en el seu bessó, pel que va haver de ser atès en un centre sanitari d'una ferida incís contusa.Durant les investigacions, els policies van descobrir que un home havia arribat al seu treball en una obra en construcció i havia observat a dos treballadors discutint per la utilització de la grua, per la qual cosa va mitjançar entre tots dos, moment en què un d'ells suposadament li va llançar una tenalla de ferralla que se li va clavar al bessó de la cama esquerra.El sospitós, sense antecedents policials, es va presentar a dependències policials on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions i va quedar el llibertat després de ser advertit de l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.