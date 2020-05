El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya es vanta de la detenció dels CDR en el 176 aniversari del cos

La detenció de CDR del 23 de setembre del 2019 és el primer dels punts que e​l cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, destaca en una carta que ha fet pública per celebrar el 176 aniversari del cos. A l'escrit parla de la intervenció "en fets de notòria rellevància per la seguretat i la integritat territorial de la nació, contribuint a que els autors de delictes amb els que es es pretenia la secessió de Catalunya fossin condemnats als tribunals o posant a disposició judicial els qui planejaven recórrer al terrorisme per imposar els seus deliris independentistes".El text apunta que la Guàrdia Civil ha "seguit contribuint a proporcionar una major seguretat i llibertat als ciutadans" a Catalunya "desenvolupant de manera diària i quotidiana" tasques relacionades amb la prevenció del narcotràfic, el contraban i el frau fiscal, el control d'armes i explosius, la protecció de la natura i el medi ambient, la seguretat ciutadana a les aigües marítimes o la investigació de la delinqüència organitzada, el terrorisme jihadista o la corrupció.Davant la pandèmia de la covid-19 la Guàrdia Civil ha "tornat a ser un element d'auxili i assistència als ciutadans que l'han requerit", apunta el general. Acaba l'escrit "agraint novament als ciutadans l'ànim i el suport que ens transmeten per la tasca que duem a terme". "Poden donar per segur que seguirem treballant per la seguretat de tots ells, posant el màxim esforç en complir i fer complir la llei com a únic referent que pot i ha de condicionar els nostres actes i decisions professionals perquè la Guàrdia Civil segueixi sent un cos admirat, respectat i estimat per espanyols de tota condició i classe, al ser capaços d'harmonitzar la prestació d'un servei eficaç amb el més profund respecte als drets i llibertats dels ciutadans als que servim", afegeix Garrido.

