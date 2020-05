Iglesias avança que l'ingrés mínim vital s'aprovarà «en els pròxims dies»

El govern espanyol aprovarà "en els pròxims dies" l'ingrés mínim vital. Així ho ha avançat el vicepresident Pablo Iglesias durant la seva compareixença al Senat per esbossar quin serà el programa en matèria social que desenvoluparà en aquesta legislatura. Tal com han avançat diversos mitjans en els darrers dies, es tracta d'una prestació de caràcter mensual que entrarà en vigor al juny i que serà d'entre 460 i 1.000 euros per a les unitats familiars que ho necessitin. A més, no serà incompatible rebre aquest ingrés amb el fet de tenir una feina."És una mesura d'enorme consens, que contribuirà portar una mica més de dignitat a centenars de milers de llars", ha assegurat Iglesias. Ha subratllat que li consta que el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, està "treballant amb les comunitats autònomes" per "culminar un acord" sobre aquesta renda i ha considerat que aquesta és una fita "de tots els col·lectius socials" que l'han defensat i "dels governs autonòmics" que ja van implementar un ingrés mínim vital abans que el govern i que ara són un "exemple" per a aquest. "No sé em cau cap anell per reconèixer-aquí", ha afirmat.Tot i això, el vicepresident ha explicat que, des d'una perspectiva global, i "salvant algunes excepcions molt notables", aquest sistema s'ha caracteritzat per "els baixos nivells de cobertura i per l'existència, en molts casos, de requisits complementaris a la simple manca d'ingressos que han acabat per excloure de facto de l'accés a aquestes rendes a moltes persones en situació de necessitat".Iglesias ha definit l'ingrés mínim com "una mesura de justícia social". "Suposo que s'imaginen la vergonya que passen les famílies quan no poden dur a casa els aliments per als seus fills o comprar la roba que necessiten, quan no tenen aquest mínim per poder mirar-se a al mirall i veure's en una situació de dignitat", ha remarcat .També ha considerat que es tracta d'"una mesura d'eficiència econòmica" perquè aquests diners "no se'n van a un compte a Suïssa" sinó que "aniran directament al consum" permetent "que autònoms i empreses puguin seguir facturant" .Segons ha puntualitzat, el desenvolupament de l'IMV estava previst per més endavant però el govern "ha accelerat al màxim" la seva aprovació per poder atendre la urgència de la crisi social derivada de la pandèmia del coronavirus. I s'ha pogut fer, segons ha indicat, gràcies a l'"estreta col·laboració" entre els equips de la Vicepresidència i del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a qui ha agraït el seu "excel·lent treball".Iglesias també s'ha compromès a promoure un programa d'acreditació de qualitat de les residències de gent gran. Ha defensat que cal emprendre "mesures de fons" en matèria de dependència. En aquest sentit, ha recordat que, al costat de l'esmentat programa d'acreditació de qualitat de les residències de gent gran, l'acord incloïa el compromís de reforçar "significativament" el finançament de sistema de dependència, així com de "millorar les condicions de precarietat "dels treballadors dels serveis socials.També, segons ha detallat, el document recull el compromís de reduir "dràsticament" les llistes d'espera i augmentar el "nivell mínim" amb el qual es finança l'atenció a cada persona dependent. "Caldrà fer un important esforç en els Pressupostos Generals de l'Estat", ha postil·lat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor