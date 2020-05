Dels impostos impagats al retrat de «mater dolorosa»: Díaz Ayuso, entre polèmiques i escàndols

Díaz Ayuso, sobre la mobilitat a la capital espanyola en l'etapa de Carmena: "Els embussos de tràfic són un senyal d'identitat de Madrid"

El que no se li pot negar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, és que ha aconseguit ser sempre al mig de la contesa política. Això, que seria negatiu en un altre moment, no és segur que sigui vist així per un potent sector d'opinió que ha fet de la nova lideressa madrilenya la seva heroïna ideològica.Madrilenya de Chamberí, on va néixer el 1978, Díaz Ayuso és el buc insígnia del PP pota negra i l'avançada de l'ofensiva contra el govern de Pedro Sánchez mentre combat d'una manera ben controvertida la crisi sanitària. En pocs mesos, aquesta dirigent sorgida de l'aznarisme madrileny ha aconseguit ser sempre al centre de l'atenció -i tensió- informativa.L'avui presidenta de la Comunitat, periodista de formació, va començar col·laborant amb l'aparell de comunicació del PP i va ser becària de la Fundació FAES. Una de les ocupacions d'aquells primers anys -que ella ha negat- és que fos la gestora del compte de twitter de Pecas, el gos d'Esperanza Aguirre. El que és exacte és que, entre el 2011 i el 2017, va ser diputada a l'Assemblea de Madrid i viceconsellera de Justícia i Presidència.Díaz Ayuso va créixer políticament en el Madrid d'Aguirre i Cristina Cifuentes, el de l'hegemonia absoluta d'un PP convertit en poder fàctic dins del mateix partit. Una estructura de poder tan engreixada que fins i tot espantava Génova, la seu estatal, en els anys de Mariano Rajoy. Després de la moció de censura que es va endur l'expresident, es va alinear amb Casado i va sortir beneficiada del seu triomf.L'any passat, la direcció de Casado la va ungir per abanderar la candidatura del partit a la Comunitat de Madrid, apartant l'aleshores titular, Ángel Garrido, que poc després es va adherir a Ciutadans. Una suma de dretes va facilitar a Ayuso la presidència, malgrat que va ser el socialista Ángel Gabilondo qui va obtenir la primera posició.Des d'aleshores, Díaz Ayuso ha dut a terme una gestió controvertida, ja des de molt abans de l'inici de la crisi sanitària. Entre els errors que comet i les sortides de to que li agrada protagonitzar, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha acumulat una bona col·lecció de polèmiques i enganxades. Tot seguit, una mostra.Els escàndols i l'ombra d'irregularitats empaiten la presidenta madrilenya. Infolibre va informar sobre els deutes d'una empresa participada per ella i un germà seu (Sismédica SL), que no hauria pagat l'IBI entre els anys 2013 i 2017. Era una empresa amb molts problemes econòmics que havia estat del seu pare -mort el 2014- i que havia passat als fills. També es va saber que una altra empresa del pare havia rebut un crèdit d'Avalmadrid de 400.000 euros el 2011 que no es va retornar. La gestió d'Avalmadrid -ens encarregat de donar suport a projectes de les pimes- ha estat sempre criticada per l'oposició.Les intervencions de la líder conservadora sobre el clima i la contaminació són un capítol a part. El mes de gener, va fer unes declaracions a la SER en què defensava la sensibilitat verda del seu govern. Curiós, perquè arribaven després que el PP fes la vida impossible a l'exalcaldessa Manuela Carmena pel seu projecte de Madrid Central. Díaz Ayuso va assegurar que "ningú" havia mort de contaminació a Madrid i que el combat per una ciutat neta s'havia de fer "a poc a poc".Uns mesos abans havia assegurat en un esmorzar informatiu, sense despentinar-se, que els embussos de tràfic "són un senyal d'identitat de Madrid ". "Demostren que la ciutat està viva. És part de la vida de la ciutat", va destacar. També va assegurar que embussos de circulació i vida nocturna anaven de la mà.Una de les declaracions més polèmiques que va fer la presidenta madrilenya es va produir arran de la decisió del govern de Pedro Sánchez d'exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos. En un debat a l'Assemblea de Madrid, l'octubre del 2019, Díaz Ayuso va explotar: "Què serà el següent? La creu del Valle? Tot el Valle? Cremaran les parròquies com el 1936?". Unes paraules que van desfermar les protestes dels sectors progressistes i la van confirmar com exponent de l'ala més reaccionària del PP.Díaz Ayuso es va despenjar el febrer passat amb unes declaracions en què denunciava una suposada "conspiració" per atacar Madrid a base de forçar un increment d'impostos per "acabar" amb l'autonomia. La política conservadora va acusar els independentistes de ser uns "paletos" i de "no voler que Catalunya vagi millor, sinó que Madrid vagi pitjor". També va veure una mà negra en una reunió entre Pedro Sánchez i empresaris catalans.La frivolitat amb què ha entrat al xoc amb el govern espanyol ja li ha causat problemes a casa. La seva insistència perquè la comunitat passés a la fase 1 de la desescalada va provocar la dimissió de la directora general de Salut Pública, Yolanda Fuentes , que discrepava de la posició de la presidenta. Fuentes, una professional respectada, era contrària a flexibilitzar les mesures de prevenció. El pitjor, però, va ser quan la presidenta es va referir a la renúncia de Fuentes: va admetre que no havia parlat amb ella en temps i va dir que l'havia vist "algunes vegades".Diumenge passat, El Mundo publicava una entrevista a la líder madrilenya on se la veia en una actitud de mater dolorosa . Ella va explicar després que el fotògraf la va mostrar en un moment de cansament, però la imatge es veia molt planificada. Els seus crítics van acusar-la de voler projectar una imatge de "vídua d'Espanya" per voler treure el màxim benefici de la desgràcia de la pandèmia.Dilluns, en una entrevista a Onda Cero, la presidenta madrilenya explicava perquè creia que la Covid-19 es deia així: "Perquè aquest virus estava des del desembre del 2019 campant per tot arreu". En realitat, es tracta d'un acrònim anglès de corona, virus i malaltia (disease). Ella mateixa va rectificar de seguida. Però l'anècdota, altre cop, és indicativa d'una certa lleugeresa a l'hora de parlar.Ha estat -fins al moment- la darrera polèmica que l'acompanya. Díaz Ayuso es va confinar en un aparthotel de luxe del centre de Madrid, propietari de Kike Sarasola, un empresari molt ben connectat amb el poder polític madrileny. La notícia que la Comunitat havia adjudicat un contracte a la cadena propietària (Room Mate) per valor de més de 560.000 euros ha desfermat l'escàndol. Díaz Ayuso ha hagut de sortir a dir que pagaria l'estada de la seva butxaca i que obriria una investigació per esbrinar perquè es va publicar el contracte, ja que segons ella es tracta d'un "error". No es va poder estar d'escudar-se en Quim Torra per justificar l'estada a l'aparthotel.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor