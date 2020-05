El Govern tindrà a finals de juliol el primer esborrany del pla de reconstrucció econòmica

Si la setmana passada es va posar en marxa la comissió que ha d'elaborar l'estratègia de reconstrucció a Catalunya posterior a la pandèmia, aquest dijous s'ha reunit per primera vegada el comitè tècnic que en portarà el dia a dia. Segons ha informat el departament de la Vicepresidència en un comunicat, el primer esborrany del pla de reactivació no arribarà fins a finals de juliol. L'encarregat de liderar la trobada d'avui ha estat el vicepresident Pere Aragonès, acompanyat de la consellera Àngels Chacón.Cada conselleria té l'encàrrec de treballar en les tasques del seu àmbit, que es posaran en comú dins del comitè, tant pel que fa a "actuacions d'emergència" com de "desenvolupament d'actuacions estratègiques". Serà Aragonès l'encarregat d'aquesta coordinació del comitè tècnic i de traslladar-ho a la comissió, liderada pel president de la Generalitat, Quim Torra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor