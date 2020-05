VÍDEO Cau una banda a Granollers que gestionava plantacions de marihuana des dels seus mòbils

Cinc persones han estat detingudes a Granollers per gestionar quatre plantacions de marihuana a la ciutat. Segons ha informat la Guardia Civil, els detinguts disposaven d'una tecnologia molt sofisticada que els hi permetia treballar a distància en el procés del cultiu, que tenien en diverses naus de la ciutat. Ho feien a través d'un sistema de domòtica que controlaven amb els seus telèfons mòbils, cosa que els permetia seguir amb la seva activitat des de casa sense haver de saltar-se el confinament.En total s'han intervingut 5.893 plantes i 5,8 quilos de marihuana processada. Els detinguts són veïns Granollers, Rubí i Alella, i han estat denunciats per la suposada comissió dels delictes de tràfic de drogues i captació de fluid elèctric, que es calcula que va generar un frau de 250.000 euros. També se'ls acusa, però, de saltar-se el confinament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor