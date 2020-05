Vacarisses i Rellinars, l'excepció del Vallès Occidental per passar a la fase 1

Aquest dimarts,es feia ressò de la peculiar situació que vivien dos municipis del Vallès Occidental que, a diferència de la resta de poblacions de la comarca, formaven part de la regió sanitària de la Catalunya Central. Es tracta del Vacarisses i Rellinars, que no formen part de la regió Metropolitana Nord , com sí que ho fan Terrassa i la resta de ciutats i pobles vallesans.Aquest migdia, Salut anunciava la proposta de desconfinar les regions de Girona, Lleida i la Catalunya central a partir del pròxim dilluns , pel que les dues poblacions serien l'excepció i es convertirien en els primers -i únics- municipis en avançar de fase. Aquest nou estadi del desconfinament els permetria obrir terrasses, així com reunions de 10 persones al carrer i en propietats privades.L'alcaldessa de Rellinars, Marta Roqué, explica que "aïllament" del poble respecte a la seva àrea de referència, Terrassa i Sabadell, havia provocat que diversos veïns truquessin a l'Ajuntament amoïnats. Per això, fa una crida a la tranquil·litat i recorda que per motius de força major està permès moure's entre regions. Tot i això, demana "respectar i gaudir" a parts iguals les limitacions de la nova fase del desconfinament i celebra el "respir" que pot suposar l'obertura de terrasses per als restauradors.Tot i això, el propietari d'un establiment del municipi que no obrirà dilluns, ja que "no li surt a compte", i preveu fer-ho "si tot es normalitza, a principis de juny". En el seu cas compta amb terrassa, però el seu servei es centra en celebracions. La responsable d'un altre local es mostra molt positiva per l'entrada de la nova fase, assegurant que "ho està desitjant". A més creu que la gent també espera "amb ànsies" el moment, pel que valora molt positivament entrar en fase 1.D'altra banda, declara que "trobarà a faltar" els ciclistes i propietaris de segones residències provinents de Terrassa i altres punts del Vallès, que tot sembla indicar que es mantindran en fase 0 una setmana més. Tot i així, es mostra optimista i amb "moltes ganes" de recuperar la normalitat.L'alcalde de Vacarisses, Antoni Massana, demana tranquil·litat i explica que no queden aïllats, i en cas de passar a fase 1, recorda que malgrat que la gent mira molt cap a Terrassa, en direcció a Manresa també "hi ha tots els serveis". A més, aprofita per recordar que a la població hi ha "fantàstics comerços". En la mateixa direcció, Massana declara rient, que "el que havia provocat polèmica ara ha volgut que hi sortíssim guanyant".El propietari d'un bar de Vacarisses explica per telèfon que obriran després de més de dos mesos, i ho faran amb la incertesa de saber "com reaccionarà la gent" tenint en compte que "hi ha gent amb moltes ganes i gent amb molta por". Així i tot veu amb bons ulls l'arribada de la fase 1 i diu que "la situació no es podia perllongar gaire més". La seva terrassa podrà acollir 12 persones seguint les distàncies de seguretat, i no veuria amb mals ulls una hipotètica ampliació temporal pactada amb el Consistori.En el cas d'un altre establiment de la població, el seu propietari posa en relleu "les ganes" que hi ha d'obrir però reconeix trobar-se a l'expectativa davant d'una situació entre "espectacular i peculiar". A més recorda la importància de la higiene i les distàncies de seguretat en una situació "de normalitat entre estrictes mesures". Preguntat per l'afluència de públic d'altres punts del Vallès, que no podrà desplaçar-se a Vacarisses, es mostra confiat que els veïns del poble "respondran segur".

