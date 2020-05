Més ràpid, econòmic i fiable: així serà el nou test de coronavirus que la URV tindrà en tres mesos

Un projecte d'investigació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona tindrà en menys de tres mesos un nou test de detecció del coronavirus més barat, ràpid i fàcil d'utilitzar en comparació als que hi ha actualment al mercat. La prova -segons els científics, molt "trencadora" - podrà diferenciar entre aquells pacients que tinguin el virus i els que ja l'hagin passat i tindrà una gran sensibilitat."El nou test serà molt diferent dels que hi ha ara. Ens trobem que tenim poca cosa. Els que hi ha són de la Xina i no estan ben dissenyats perquè donen molts falsos positius i negatius. Per sort, ja estan sortint altres tests que provenen d'Alemanya i dels Estats Units que estan funcionant millor, però volem anar més enllà", ha explicat la directora de la recerca, Ciara O'Sullivan, alFins ara, el mètode més utilitzat per diagnosticar infeccions de coronavirus és el de detecció per PCR, però aquestes proves moleculars tenen algunes limitacions, com el llarg temps de resposta de l'assaig, el seu elevat cost i que requereixen la capacitació del personal que les ha de realitzar. Per contra, aquesta nova prova made in Catalonia, garantirà un temps d'assaig inferior a 15 minuts, un cost de materials d'aproximadament un euro i serà fàcil i ràpid d'utilitzar per a qualsevol persona, ja que no requereix material addicional o infraestructura de laboratori.

Un prototip del nou dispositiu Foto: URV

Un projecte en construcció

Però els avantatges del nou test, desenvolupat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut de Tarragona i el Biobank de Galícia, no acaben aquí: "A més, volem que detecti tots els anticossos i ens digui si el pacient es troba en una fase inicial, si té la infecció activa o si ja l'ha passat, una cosa que fins ara no se sap. I això ho farem en un sol test i no en dos", assegura O'Sullivan.Així doncs, la prova consistirà en un dispositiu de flux lateral únic que només requereix una gota de sang obtinguda a través d'una punció del dit -com una prova de sucre per a persones diabètiques.La millora d'aquest tipus de tests depèn de trobar la combinació de proteïnes exactes que el faci sensible. De moment, segons la científica, la URV ja està treballant "amb reactius i unes primeres combinacions que estan funcionant". "Aviat començarem a validar-les i després l'empresa Oporon s'encarregarà de produir-les. Calculem que en tres mesos ja es podran fer servir en pacients", celebra la directora.El primer pas serà procedir a la seva validació en diversos com el Joan XXIII de Tarragona, el Verge de la Cinta de Tortosa o Clínic Universitari de València, entre d'altres. Un cop passat el període de validació, començarà la seva producció a escala industrial.El desenvolupament d'aquest dispositiu de diagnòstic rep finançament de l'Institut de Salut Carlos III mitjançant el Fons Covid-19 per impulsar projectes que millorin a curt termini el coneixement del virus i gestió de la malaltia. Les investigadores són Ciara O'Sullivan, Míriam Jauset, Vasoula Skouridou i Ivan Magriñà.

