Les llames podrien ser determinants en la cura contra el coronavirus

La recerca per trobar la cura de la Covid-19 no s'aturen i ara també posen en focus en les llames. Aquests animals generen uns anticossos que podrien servir per fabricar un fàrmac contra el coronavirus, segons un estudi que publica la revista Cell. La recerca forma part d'un estudi que els investigadors de la Universitat de Texas, Austin, van iniciar l'any 2016 amb aquest tipus d'animals per tal d'investigar els anticossos pels coronavirus la MERS i la SARS.L'estudi s'ha centrat en la proteïna de l'espícula, en forma de punxa, que també té la Covid-19 i que s'utilitza per entrar a la cèl·lula i començar a replicar-se. Els primers resultats mostren com l'anticòs impedeix que el virus infectés les cèl·lules. "Aquest és un dels primers anticossos coneguts per neutralitzar nou coronavirus", destaca el professor de la Universitat de Texas, Jason McLellan.Els investigadors expliquen que el pròxim pas és fer experiments amb hàmsters o altres animals per saber si l'anticòs redueix la infecció de la Covid-19. I si funciona, d'aquí a un any podria haver-hi un fàrmac aprovat per l'ús humà que s'aplicaria a través d'injeccions.

