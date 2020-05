ERC espera una oferta de Sánchez per reconsiderar el vot a l'estat d'alarma

El retrat de l'aprovació de la quarta pròrroga de l'estat d'alarma va ser el d'un govern espanyol debilitat per les crítiques transversals dels aliats que van facilitar la investidura. Acusat d'actuar unilateralment i com si tingués majoria absoluta, Pedro Sánchez va perdre el suport d'ERC i va haver de lligar en temps de descompte el de Ciutadans i del PNB. Conscient dels riscos per aprovar la cinquena pròrroga la setmana que ve, el president ha corregit el seu modus operandi activant amb temps les negociacions per allargar de nou l'estat d'alarma, però aquesta vegada un mes més i, en paral·lel, reformar la llei de Salut. Les converses amb ERC ja estan actives. Els republicans esperen que siguin ateses les seves reivindicacions per poder replantejar el vot en contra.Fins ara, ha estat la vicepresidenta Carmen Calvo la que ha trucat a les portes de la cúpula del carrer Calàbria. Al mateix temps, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, manté converses diàries amb la portaveu socialista Adriana Lastra. "Dialoguem, això és molt més del que passava fa uns dies", ha assegurat Rufián. Tot i això, la direcció republicana espera que sigui el propi Pedro Sánchez qui aixequi el telèfon per negociar amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. Si hi ha una proposta concreta, la direcció d'ERC la valorarà dilluns.Els republicans han exposat quines són les seves exigències primer per boca de la secretària general adjunta, Marta Vilalta , el passat dilluns i avui novament refermades. Les resumeixen en quatre. La primera, capacitat de "co-decisió" de les autonomies. Es tracta, expliquen fonts d'ERC, d'aconseguir que el govern espanyol deixi enrere la dinàmica centralitzadora. "Les conselleries de Salut no es poden limitar a ser simples transmissores de dades perquè són les que han de tenir la competència", ha insistit aquest dijous Rufián tot insistint en els conceptes d'"horitzontalitat i corresponsabilitat".La segona reclamació és l'aprovació d'un permís retribuït als pares i mares per facilitar la conciliació, complexa des que es van tancar les escoles. De fet, inicialment el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, va proposar una mesura d'aquestes característiques, però després va quedar aparcada. La tercera exigència fa referència a permetre que els ajuntaments puguin destinar el seu superàvit als plans per fer front a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia. La ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero, va dir dimarts que ho estaven "estudiant".La quarta proposta dels republicans és la reactivació de la taula de negociació sobre el conflicte polític, que va quedar congelada amb l'esclat de l'epidèmia. ERC voldria que es fixés data al juny. "S'ha de desconfinar la política, la repressió segueix existint", ha advertit Rufián. Públicament, Sánchez no s'ha negat a reactivar la taula, tot i que sí va assegurar que es faria quan l'emergència ho fes possible.Els republicans consideren que només hi ha marge per canviar el vot en contra per una abstenció si es compleixen aquestes exigències i, tot i que asseguren que sembla que Sánchez se senti "més còmode" de la mà de Ciutadans, esperen que arribi algun tipus d'oferta. "Ens hi deixarem la pell", ha dit Rufián en una entrevista a la SER.En tot cas, ERC no és l'únic partit amb qui el govern espanyol es veurà obligat a negociar per assegurar-se els vots de la pròrroga de l'estat d'alarma. Tant el PNB com formacions com Bildu, el BNG o Compromís han aixecat també la veu per demanar un canvi d'actitud negociadora a Sánchez. El diputat valencià Joan Baldoví ja ha advertit que, ara per ara, el govern espanyol "no compta" amb el seu vot el pròxim dimecres. Ciutadans, per la seva banda, ha negat que se li hagi posat sobre la taula una proposta per prorrogar un mes més l'estat d'alarma i ha recordat que el propi president ha estat sempre partidari de fer-ho per terminis de 15 dies.Queda menys d'una setmana i tota l'aritmètica al Congrés està oberta. Sánchez juga amb el concepte d'un estat d'alarma "més flexible" per atraure els aliats que li falten i compactar de nou la majoria de la investidura i retenir, al mateix temps, el vot de Ciutadans. Al mateix temps, la reforma de la llei de Salut la preveu per poder prendre mesures dràstiques en cas de rebrot o retrocés en termes epidemiològics en el darrer tram del desconfinament.

