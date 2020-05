El Canet Rock s'ajorna a l'octubre

El Canet Rock, un dels festivals de l'estiu més esperats que encara no s'havia pronunciat sobre la possible cancel·lació pel coronavirus, finalment es farà el dissabte 3 d'octubre. Així ho han comunicat els organitzadors del festival que han manifestat que "s'ha prioritzat sempre la salut del públic i dels treballadors i aplicant les mesures que així ho garanteixin".L’organització ha cregut convenient ajornar el festival degut a les restriccions previstes en el pla de desescalada arran de la crisi del coronavirus i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. El festival de Canet de Mar va exhaurir les entrades el passat mes de febrer quan es va fer pública la totalitat del cartell, que es mantindrà per l'octubre. Per a totes aquelles persones que disposin d’entrada i els sigui impossible assistir en la nova data, podran sol·licitar-ne la devolució abans de l’1 d’agost i el festival les posarà a la venda.

