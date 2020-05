Detingut un català a Tailàndia acusat de matar un amic a ganivetades

La policia tailandesa ha detingut Carlos Alcañiz, un terrassenc de 33 anys acusat d'haver assassinat amb un ganivet un ciutadà xilè. Els fets, segons informen mitjans tailandesos , van tenir lloc a la una de la matinada del 9 de maig a l'illa de Koh Phangan, quan el presumpte assassí, sota els efectes de substàncies estupefaents i per causes que es desconeixen, va assaltar la casa de René Guzman, al poble de Ban Tai.La víctima formava part del cercle social de l'assassí, amb qui es trobava immers en un projecte d'ONG. Diversos mitjans parlen de que "mantenien una estranya relació", i la policia tailandesa no descarta que el crim fos comès per causes amoroses. Ara, l'acusat s'enfronta a la pena capital.Al seu perfil de Facebook, l'acusat mostrava la seva passió per les arts marcials i presumia de mascotes. A més, dies enrere va compartir el vídeo d'un incendi tot afirmant que "Déu l'havia escollit per canviar el món".En relació amb el projecte solidari en què presumptament es trobava immers amb la víctima, l'acusat deia que "s'hi havia gastat tots els seus diners", uns 3.000 euros, i donaria els seus béns materials com una Play Station o diversos instruments musicals per a un "projecte increïble".Alcañiz va néixer i es va criar a Terrassa. Tal com afirma el diari El Español , l'individu va atropellar mortalment una dona el 2005 a la capital vallesana i es va donar a l'escàpol. Aleshores va marxar a Tailàndia, on s'havia afincat.El cas, que ha sacsejat els mitjans del país, manté moltes similituds amb la història d'Artur Segarra , el terrassenc acusat d'assassinat el 2016 a Bangkok i que s'havia traslladat al país fugint de la justícia espanyola. Ara, Segarra compleix cadena perpètua després d'haver reconegut l'autoria.

