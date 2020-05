La Cerdanya protagonitza la segona temporada de «Tatuats pels Pirineus»

Arriba la segona temporada de Tatuats pels Pirineus amb un viatge per la Cerdanya. El programa presentat i dirigit per Eva Clausó, emetrà el primer capítol aquest divendres 15 de maig a les 22.05 pel canal 33. En aquesta edició es descobriran els racons de cinc comarques pirinenques.El primer dels vuit capítols d’aquesta nova temporada Clausó visitarà els pobles de Prullans, Éller, Talltorta, Bellver de Cerdanya i Bolvir. Sota la seva mirada, i amb un format original, dinàmic i pròxim, Clausó acosta als espectadors el territori d’una manera diferent, donant el protagonisme a tots els testimonis que l’acompanyen en aquest recorregut.La segona temporada està formada per vuit episodis que descobreixen racons de cinc comarques pirinenques: la Cerdanya, la Garrotxa, l’Alt Empordà, el Solsonès i l’Alta Ribagorça. En aquest viatge el fil conductor continuen sent els habitants dels pobles que l’Eva visita. Personatges, sempre carismàtics, que viuen en aquesta serralada i a través dels quals es van descobrint racons i experiències especials. A més a més a cada programa, a més, hi haurà l'actuació d'un artista o grup musical vinculat als Pirineus.

