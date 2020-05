Salut proposarà que tres zones de l'àrea de Barcelona també passin a la fase 1

Barcelona i la seva àrea metropolitana seran les últimes a desconfinar-se però ja fa dies que les autoritats estudien que el procés sigui desigual. Segons ha avançat RAC1 i ha confirmat, el Departament de Salut proposarà en les properes hores que tres zones de l'àrea de Barcelona passin ja a la fase 1 abans que la resta. Es tracta del Garraf, l'Alt Penedès i Baix Montseny. En el cas d'aquesta última zona, sis municipis estaven ja englobats a la regió Girona -que ahir ja va ser proposada per passar d'etapa-, mentre que els catorze restants -barcelonins- sí que comporten novetat.Aquestes tres zones, en tot cas, se sumarien a les regions sanitàries de Girona, la Catalunya Central i Lleida, que ahir Vergés va anunciar que serien les següents a la llista. Tot plegat dependrà finalment de l'autorització del govern espanyol, que és qui té la última paraula. El Ministeri de Sanitat s'hauria de pronunciar divendres, com ja va fer la setmana passada en els casos del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran, que des de dilluns gaudeixen del primer estadi de la desescalada."El desconfinament serà llarg", remarcava ahir Vergés, que va voler insistir que els tests a residències han contribuït a empitjorar les dades de contagis al llarg dels últims dies.Salut per ara, no ha concretat quan es proposarà que Barcelona i tot el seu conjunt metropolità passi a fase 1, i assegura que la decisió es prendrà conjuntament amb l'Ajuntament de la capital catalana. Aquest dilluns compareixeran la consellera i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, per clarificar la situació.La Generalitat està analitzant les dades de tot el país per saber les tendències de contagi, que van "a la baixa a tot arreu". Els pacients de coronavirus a les unitats de cures intensives ja suposen menys del 50% del total , a diferència del que va passar durant el pic, quan el percentatge era proper al 90%. Tot i això, els missatges institucionals recalquen la necessitat de complir amb les restriccions -franges horàries i distància social, especialment- per reduir el risc de rebrots.Des de dilluns, el Camp de Tarragona , les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran ja s'han integrat a la fase 1, que permetrà trobades al carrer o en domicilis particulars de fins a 10 persones i també l'obertura de terrasses al 50% de la seva capacitat pel que fa a bars i restaurants. El Govern va assenyalar ahir que calia seguir complint les restriccions i que, sobretot, es respectés l'horari de sortida de les persones grans En la jornada de dimecres es va registrar un nou descens de morts a Catalunya ,. Segons les dades de Salut, es van produir 53 noves víctimes al país. En el total, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 11.403 morts en terres catalanes. Pel que fa als contagis en les últimes vint-i-quatre hores, Salut va notificar 322 positius de la Covid-19, elevant les xifres totals a 61.677.

