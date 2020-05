L'OMS avisa que el coronavirus «podria no anar-se'n mai»

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que el nou coronavirus "podria no anar-se'n mai" i "convertir-se en un altre virus endèmic, com el VIH". Així ho expressa el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Mike Ryan, que assenyala la necessitat de mostrar-se "realista" davant d'aquesta situació, ja que "ningú pot predir si aquesta malaltia desapareixerà o no".Ryan exemplifica la situació del nou coronavirus amb la del VIH o el xarampió, presents a dia d'avui i, en el cas de VIH, amb el qual conviuen milers de persones de tot el món. Tot i això, i malgrat que Ryan considera que no és prudent generar expectatives sobre quan es posarà fi a la malaltia, ha assenyalat que una vacuna ofereix "una oportunitat", però ha de ser "altament efectiva i estar disponible per a tothom" .El dirigent de l'OMS, al mateix temps, atribueix els atacs a sanitaris produïts a diversos punts del planeta a la ignorància i la manca d'informació i educació de la població. Ryan condemna aquestes agressions i ha apuntat que a l'abril es van registrar més d'una trentena d'incidents "bastant greus" en una dotzena de països."La pandèmia de Covid-19 està traient el millor de nosaltres, però també el pitjor. Algunes persones es creuen autoritzades a expressar les seves frustracions contra aquelles que estan intentant ajudar. Són actes de violència i discriminació sense sentit que han de ser combatuts", assenyala. Fins al moment s'han registrat 4,3 milions de casos de contagis i gairebé 300.000 morts per Covid-19 a tot el món, amb Estats Units com a país més afectat per la pandèmia.

