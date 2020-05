Més de 40 establiments participaran a un inèdit Olot Shopping en línia

Cartell del Shopping Olot. Foto: @DinamiGarrotxa.

Reactivar el comerç en temps de pandèmia aprofitant el potencial de la xarxa. Aquest és l'objectiu de l' Olot Shopping, una inèdita iniciativa a Catalunya amb la participació d'una quarantena d'establiments de la capital de la Garrotxa.Aquest divendres, a partir de les vuit del vespre, s’obrirà la plataforma en línia www.olot.shopping, on durant 24 hores –és a dir, fins dissabte a les vuit del vespre– es podran adquirir productes de temporada dels comerços associats a l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO) i al Mercat d’Olot, amb ofertes i descomptes de fins al 30%.Un total de 42 establiments participaran d’aquesta iniciativa, que neix amb l’objectiu de fer visible i potenciar el comerç local i de proximitat enmig de la situació imposada per l'estat d’alarma per la Covid-19.Al web del Shopping Olot s’hi podran trobar articles de moda, oficina i papereria, electrodomèstics, llibres, il·luminació, mobiliari de jardí... i fins a sumar un total de 19 categories de productes.Al portal, que ha desenvolupat l’empresa Volcànic Internet, s'hi podran fer cerques per tipologia i establiment. A més, aquesta plataforma disposarà d’una única passarel·la de pagament perquè els compradors només hagin de fer un sol abonament agrupat, tot agilitant així les compres.Per al lliurament de la compra es podrà escollir entre la recollida a la botiga o el lliurament a domicili (de franc per als olotins i garrotxins i amb un petit sobrecost per als foranis).Paral·lelament, durant l’acció s’ha previst la compra de xecs regal +20. Aquesta opció suposa que si un comprador compra un xec (per exemple de 100 euros) quan vagi a la botiga de forma presencial podrà fer una compra per valor de 120 euros.A més, entre tots els compradors de la campanya se sortejaran 10 vals de 50 euros cadascun per a poder gastar en els restaurants d’Olot associats a l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa un cop hagi finalitzat el confinament.L’Associació de Comerciants d’Olot –junt amb l’Ajuntament d’Olot (a través de DinàmiG) i el suport de l’empresa Volcànic Internet–, ha dissenyat aquest Shopping Olot en línia amb la col·laboració del Mercat d’Olot, la Diputació de Girona i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, i han posat en marxa aquest esdeveniment comercial únic i inèdit a la ciutat i Catalunya, tal com va ressaltar la consellera Àngels Chacon, durant la presentació de l'esdeveniment el passat 27 d'abril , en què va afirmar, en relació amb els organitzadors, que "mostra la vostra proactivitat i demostra que constantment esteu impulsant iniciatives per a visibilitzar i dinamitzar un sector que ara tant ho necessita".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor