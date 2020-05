Ayuso s'escuda en Torra per defensar-se de la polèmica estada en un hotel

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha volgut escudar en el cas de Quim Torra per defensar-se de la seva polèmica estada en un aparthotel durant la crisi sanitària. En una intervenció a l'Assemblea de la Comunitat, Díaz Ayuso -qüestionada aquests dies per la seva gestió de la pandèmia- ha assegurat que Torra ha passat la quarentena en "dependències de la Generalitat" -en concret, la Casa dels Canonges- i que a ella no se l'hauria de tractar diferent perquè qualsevol autonomia hauria fet "el mateix" en aquest cas.La presidenta de la Comunitat de Madrid ha assegurat que l'aparthotel on s'allotja des que li van detectar la Covid-19 el pagarà "de la seva butxaca" i que va triar "la millor opció" per seguir "treballant amb unes garanties dignes del càrrec" que ostenta. "Mentre sigui presidenta ho seguiré fent en un lloc amb banderes i amb la foto del Rei, com faria qualsevol. No sé perquè he de ser tractada d’una altra manera", ha dit a l’Assemblea de Madrid. Ayuso ha dit que qualsevol president autonòmic hauria fet el mateix és aquí on ha posat l'exemple de Torra.Ayuso ha assegurat també que obrirà una investigació interna per esbrinar perquè es va penjar un contracte adjudicat a la cadena propietaris de l’aparthotel un contracte per valor de més de 560.000 euros. Un contracte, ha dit, "casualment mal posat".En resposta al diputat de Més Madrid Pablo Gómez, Ayuso ha dit que no donarà més explicacions sobre el que fa amb la seva vida privada ni el seu "pressupost". "Vostè pretén que resolgui els assumptes dels madrilenys en el menjador on menjo tots els dies?", s'ha preguntat.D'altra banda, Ayuso ha assegurat que el govern espanyol està aprofitant la "crisi més gran que ha viscut Espanya" per imposar "un comandament únic dictatorial": "Esperin que la gent surti al carrer perquè el que ha passat a Nuñez de Balboa –una concentració amb desenes de persones aquest dimecres- els semblarà una broma".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor