​Junqueras: «Els enemics de la democràcia s'han acarnissat sobre els que estimen i defensen la justícia i la llibertat»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, es mostra confiat que malgrat estar empresonat aconseguirà "sumar per guanyar" perquè les generacions del futur "no hagin d'anar mai més a la presó per defensar el dret a vot i el benestar de tothom". En el llibre Parlant amb tu d'amor i llibertat (Ara Llibres), el polític recorda com els "enemics de la democràcia i del bé comú" s'han acarnissat sobre aquells que "estimen i defensen la justícia i la llibertat"."Malgrat tot, no ens hem rendit mai. Per aquesta raó tornem a ser a la presó", ha dit. El republicà publica un llibre que comparteix els seus referents literaris des d'un punt de vista humanista i sentimental. El volum aborda l'amor per la família i texts d'autors de la literatura universal.Parlant amb tu d'amor i llibertat és un llibre que presenta les cartes que Oriol Junqueras ha enviat a la seva dona i que els han ajudat durant l'empresonament que viu. Segons apunta l'escriptora Empar Moliner al pròleg es pot considerar un treball de "divulgació literària". El tema central és l'amor i el llegat dels clàssics amb els autors que han parlat de l'amor al llarg de la història. "No hi ha res tan lluminós com estar enamorat i ser correspost", apunta Junqueras.No es tracta directament la situació de Junqueras de pres per l'1-O però si que se'n fa referència en diversitat de capítols. De fet, el conjunt d'idees que s'hi exposen han estat concebudes en alguna de les tres presons per on ha fet "estada" Junqueras durant el procés judicial per l'1-O. Això sí, l'autor deixa clar que "molts d'aquests escrits podrien haver estat pensats en altres temps i en altres llocs"."Quan entres a la presó, penetres en una foscor física i espiritual. Una presó no és pas un reialme de llum i transparència. Evidentment, les parets no són de vidre i les finestres no són especialment grans. Prefereixo parlar-te d'altres qüestions més íntimes que d'aquesta foscor imposada", relata el president d'ERC en un dels capítols."Les pàgines d'aquest llibre no tenen més pretensió que parlar d'amor amb tu. Un tu concret i alhora abstracte, singular i plural, real i imaginari. Un tu que pot ser passat, present i futur", exposa el líder d'ERC a l'inici del volum. Al llarg de la lectura el polític parla de sentiments, preocupacions, inspiracions i planteja narracions de la seva vida que poden ser verídiques o imaginades i que poden ser compartides. Això sí, als capítols es dirigeix a la seva companya Neus Bramona i els seus fills parlant-los d'amor i d'amor a la llibertat."Voldria dir-te que t'estimo tant i que no hi ha res que no desitgi tant com que els meus fills estimin tant i se sàpiguen tant estimats durant la vida com jo t'estimo i em sé estimat en el moment en què t'escric aquestes línies", apunta en un altre capítol.El mateix Junqueras manifesta que no es tracta d'un "llibre d'història ni una biografia", sinó un intent de "descobrir i gaudir d'alguns texts d'alguns autors de la literatura universal de tots els temps".El treball presenta diversitat de cites, referències, fragments o versos d'un centenar d'autors literaris entre els que hi ha noms com Junichirö Tanizaki, Petrarca, Shakespeare, Tolstoi, Goytisolo, Joan Margarit, Goethe, Montesquieu, Salvat-Papasseit, Txarango o els Pets.Junqueras lamenta que viu en un món (la presó de Lledoners) "sense ordinadors" i on l'espai més semblant a una biblioteca "és un petit magatzem de llibres apilats desordenament que algú ha abandonat a allà". També tracta altres qüestions com els dubtes entre confessar un secret o guardar-lo i com això pot ser "momentàniament perillós" o "definitivament eixorc".El republicà recorda els seus familiars desapareguts i en destaca els valors de justícia i llibertat que també comparteix. "Ells també ens van ensenyar a no rendir-nos i a persistir en l'esforç, malgrat les dificultats", assenyala. A banda de lamentar que durant la instrucció del procés judicial diverses declaracions davant d'un jutge coincidissin de "causalitat" en dates assenyalades per la seva família, s'imagina viatges que faria amb la seva dona en indrets que els han marcat.Així, per exemple, Junqueras pronostica un futur viatge a Lisboa on ell explicaria a la seva dona la situació dels miners portuguesos, un recorregut pels carrers de París per repassar la història dels grans noms parisencs, visitar Londres o perseguir la il·luminació que desprèn la ciutat de Florència des de la terrassa de la galeria d'art on hi ha exposada l'estàtua de David de Miquel Àngel.Finalment, recorda casa seva com un espai "acollidor", "obert" i on tothom "hi és ben rebut". També fa esment del moment que va ser coneixedor de la citació judicial al Tribunal Suprem i que va saber que seria un viatge "sense tornada" i "que no caldria gaire equipatge". "Vam conjurar-nos per no rendir-nos mai. Sabíem que l'endemà em tancarien a la presó per molt de temps", expressa.L'editorial Ara llibres tenia previst llençar el treball el passat 16 de març però va quedar ajornat per la pandèmia de la Covid-19. Tot i que en algunes llibreries va arribar i que es pot comprar per internet, l'editorial preveu tornar a llençar el volum el 8 de juny.

