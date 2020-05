Quim Torra, dos anys a Palau entre el Suprem i el coronavirus

Si s'hagués complert el calendari previst, és probable que Quim Torra hagués celebrat el segon aniversari com a president -va ser investit fa exactament dos anys- amb la data fixada de les eleccions catalanes i preparant les maletes després del final abrupte de la legislatura. La crisi del coronavirus, però, ha alterat tots els calendaris i Torra es troba ara al capdavant de la resposta a un terratrèmol sense precedents en les últimes dècades.Al mateix temps, el president viu pendent del seu futur judicial, marcat per si el Tribunal Suprem accepta -o no- el recurs contra la inhabilitació per la pancarta del llaç groc . Una circumstància que podria portar Catalunya a eleccions en un moment en què Torra descarta per complet uns nous comicis, almenys fins que no hagi encarrilat la sortida a la crisi sanitària i posat les bases de la recuperació Aquests són, en tot cas, els deu moments que han definit la seva presidència fins ara.

