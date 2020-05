Espanya torna a superar els 200 morts diaris per coronavirus

Espanya s'ha tornat a situar per sobre dels 200 morts diaris per coronavirus. En les últimes 24 hores s'han registrat 217 morts, 33 més que ahir, que eleven la xifra total a 27.321 des de l'inici de la pandèmia. Segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, la majoria dels nous morts es concentra a Catalunya, amb 131 víctimes mortals. Això, però, xoca amb la xifra del Departament de Salut, que situa en 52 els morts ahir per la malaltia. El govern espanyol informa que ja han superat la malaltia 143.374 persones.Els nous contagis també han augmentat lleugerament fins ala 506, que suposen un increment del 0,22% respecte el dia anterior, quan se'n van diagnosticar 439. Des que va esclatar la crisi s'han contagiat 229.540 persones. Pel que fa a noves hospitalitzacions, en l'últim dia n'hi ha hagut 330, la majoria a Madrid (106), seguida de Castella i Lleó (43) i el País Basc (39). En les últimes 24 hores han hagut d'ingressar a l'UCI 29 persones, la majoria a Catalunya (14). 13 comunitats autònomes no han registrat cap nou pacient que necessiti cures intensives.

