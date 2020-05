Un antiparasitari obre una nova via d'estudi per disminuir la transmissió del coronavirus

La Clínica Universitat de Navarra i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) inicien un assaig clínic per investigar l'eficàcia de la ivermectina en la disminució de la transmissió de la covid-19. Amb aquest treball es busca determinar si en les persones tractades amb ivermectina el virus desapareix amb més rapidesa.Aquest antiparasitari té un efecte antiviral comprovat contra altres virus d'ARN de cadena única, com el dengue o la febre groga. A més, té un paper immunomodulador que és interessant avaluar, ja que s'ha vist que un dels grans problemes del coronavirus és la seva resposta immune desordenada, expliquen els investigadors.Recentment s'ha demostrat que la ivermectina pot inhibir la replicació del coronavirus in vitro a molt altes dosis, però encara no s'ha estudiat en viu. Ara es donarà una dosi a 24 pacients amb malaltia lleu, amb menys de 48 hores des de la presentació de símptomes i sense factors de risc.Aquests pacients de recent diagnòstic no necessiten ingrés, ja que el seguiment es realitza a casa durant el seu període d'aïllament domiciliari. La dosi es donarà quan vinguin a la clínica per fer la prova PCR, i després se'ls farà un seguiment durant un mes a casa seva. Els investigadors hi aniran cinc vegades per prendre'ls mostres nasals i controlar la simptomatologia. Així veurem si la ivermectina aconsegueix que negativitzin més ràpid.

