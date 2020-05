La manifestació de l'Onze de Setembre serà mig presencial i mig virtual

No entenc res...

Per Roberspierre el 14 de maig de 2020 a les 10:45 0 0

Es critica desde la generalitat de catalunya independentista, contra el veí de que fa les coses malament, i aqui a les comarques de lleida, els temporers dormin al ras a qualsevol lloc sense medides higieniques, clar s´ha de recollir la frutia del amo pages, sino no pot lluir el seu tractor premium, o el seu audi, mercedes o bmw, apart si no funcionen les pacs de la UE no arriven, desprès es queixen de que no troben ningu per collir la fruita autocton del país, igual si als independentistes els permeten dormir al ras amb quatre mantotes, doncs no caldria inmigrans, i ara ja tenim la mani de totes les manis, que ja tenen po de que ningu hi vaigui perl covid-19, tranquils podeu tomar exemple dels 200000 mil de perpinya, i finalment la nissan tancara a BCN amb 25000 treballadors directes-indirectes a catalunya, i el govern i els seus secuasos pensan si la mani aqui si la mani alla, mireu si perdeu les eleccions i no teniu majoria absoluta independentista, no val queixar-se, per no dir les trotollades a certs ajuntaments de catalunya entre forçes independentistes, que es maten entre elles, tot es de domini public...