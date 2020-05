Les televisions locals emeten diumenge «La batalla de la memòria»

La batalla de l’Ebre va ser el combat més llarg de la Guerra Civil Espanyola. Van ser 115 dies decisius per a la victòria de les tropes franquistes sobre un exèrcit republicà mal organitzat i desmoralitzat. Però sobretot va deixar desenes de milers de morts, un enorme dolor i ferides encara obertes entre la població ebrenca. Diversos testimonis trenquen el silenci per recordar-ne alguns episodis al documental " La batalla de la memòria ".“Quan cauen bombes, la ment es queda en blanc i penses que la pròxima anirà per tu”. És un dels records d’un supervivent de la batalla de l’Ebre, una època fosca i en la qual les coses no van anar molts cops tal com suposem que podrien haver passat: “Hi havia gent que més que per idees polítiques, matava per enveja o perquè eren veïns de carrer i no es parlaven”."La batalla de la memòria’ vol visibilitzar els límits del patiment i les conseqüències imprevisibles del dolor. Veïns de bàndols enfrontats s’asseuen a parlar de conflictes del passat mal resolts i que s’hereten de generació en generació.Aquest documental, produït i dirigit per l’ebrenc Mario Pons Múria, va ser distingit amb el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema Memorimage de Reus l’any 2009. La banda sonora és de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Es podrà veure aquest diumenge a les 18.30h per les televisions locals i en streaming a laxarxa.cat

