L'IPC a Catalunya entra en negatiu per primer cop des del 2016

Els preus a Catalunya durant el mes d'abril han caigut un 0,7% respecte al mateix mes de l'any anterior. Segons dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la taxa de variació de l'Índex de Preus al Consum (IPC) al territori ha sigut set dècimes més baixa en comparació al març, quan la variació va ser del 0%.La caiguda en els preus durant el quart mes de l'any ve motivada pel descens en el preu dels carburants (-7,4%) i dels subministraments a les llars (-5,7%).Per altra banda, l'import dels aliments i begudes no alcohòliques s'ha incrementat un 3,9%, mentre que el preu dels serveis hotelers i de restauració ha crescut un 2,1%. Al conjunt de l'Estat, els preus també han patit una caiguda del 0,7% a l'abril.Així, i per primera vegada des del juliol de 2016, Catalunya torna a entrar en deflació (caiguda de preus). Malgrat tot, els preus al territori durant el mes d'abril han sigut lleugerament superiors als del mes de març, concretament un 0,3%.Per demarcacions, Tarragona ha patit la caiguda de preus més accentuada en termes interanuals. En concret, els preus al territori han caigut un 1,5% a l'abril. A Girona, l'import dels principals béns i serveis durant el quart mes de l'any ha registrat una rebaixa de l'1,3%, mentre que a les comarques de Lleida la variació ha sigut del -1%. Finalment, la caiguda de preus a Barcelona durant l'abril ha sigut del 0,5% interanual.Segons ha indicat l'INE a través d'un comunicat, la declaració de l'estat d'alarma ha provocat una situació inèdita a l'hora d'elaborar l'IPC a l'abril, ja que una part dels béns i serveis que s'utilitzen per fer el càlcul no es trobaven disponibles per a ser adquirits. A més, les mesures de confinament han impedit que els enquestadors poguessin acudir als diferents establiments per dur a terme la recollida de preus. En aquest sentit, l'INE ha explicat que ha hagut de realitzar estimacions en el 30% dels preus.Per altra banda, i també degut a la situació actual d'excepcionalitat, l'INE ha elaborat dues agregacions especials per analitzar l'evolució en el preu dels productes més consumits durant el confinament. Es tracta dels grups especials "bens covid-19" i "serveis covid-19".Dins la categoria de "bens especials" s'hi inclouen productes d'alimentació, begudes, tabac, productes de neteja i articles amb data de caducitat com ara productes farmacèutics, menjar per animals o productes per a la cura personal. Segons els càlculs de l'INE, aquests productes s'han encarit un 1,1% respecte al març al conjunt de l'Estat. En aquest cas, els increments més accentuats s'han donat en els llegums i hortalisses fresques (+10,4%) i en aliments envasats com la pizza (3,6%).Pel que fa als "serveis covid-19", el seu import a l'abril ha patit una davallada de l'1,5% respecte al mes anterior. En aquesta categoria s'hi inclouen serveis de lloguer d'habitatge i garatge, la distribució de l'aigua, subministraments, serveis de telefonia, música i televisió en 'streaming', comissions bancàries i serveis funeraris, entre d'altres.

