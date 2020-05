Piqué torna a trolejar el madridisme a través de Casillas: «Quina manera de palmar!»

Gerard Piqué ha utilitzat les xarxes socials, un cop més, per riure's de l'etern rival. En aquesta ocasió ho ha fet a través d'una publicació d'Iker Casillas.L'exporter del Reial Madrid va penjar una foto seva jugant al Camp Nou i Piqué es va encarregar de recordar-li els resultats dels duels que van disputar els dos equips: "La de vegades que has arribat a recollir la pilota de dins la portaria en aquest estadi... quina manera de palmar!", diu el comentari del culer.La imatge en qüestió, de fet, correspon a un partit en el qual el Madrid va perdre, si bé només va encaixar un gol de Zlatan Ibrahimovic (2009). Carles Puyol també va comentar la fotografia, però simplement per fer-li una petita broma: "Jugues sol?", li va preguntar el mític capità, ja que en tota la imatge no apareix cap altre jugador.

