El retorn de les entrades dels festivals, entre «ajornar» el dret del consumidor i oferir alternatives per conservar-les

En ple degoteig de cancel·lacions de grans cites musicals de l'estiu, els festivals ja han fet arribar al Ministeri de Consum la petició que s'ampliï el termini de devolució de les entrades. Ho fan, segons l' Associació de Festivals de Música (FMA) de l'Estat, en benefici mutu: per garantir la liquiditat -el retorn efectiu dels diners- i donar marge a "construir" una nova oferta amb què retenir els compradors.La demanda xoca amb el parer d'associacions de consumidors com FACUA –que titlla de "concessió enorme" anar més enllà dels 60 dies arbitrats excepcionalment per l'estat d'alarma-, però no així amb entitats públiques com l'Agència Catalana del Consum, que de fet insta l'Estat a autoritzar el bescanvi d'entrades per vals fins al 2022.El Reial Decret 11/ 2020 del govern espanyol, del 31 de març, va regular un nou procediment per fer reclamacions en qualsevol sector o activitat, inclosa la cultural. Extraordinàriament, i a partir del moment en què s'aixequi l'estat d'alarma, el període s'allarga fins als dos mesos i mig.Per a molts festivals, però, aquesta ampliació de la norma no és "raonable" ni adequada a la seva activitat, segons manifesta la presidenta de la FMA, Patricia Gabeiras.El pes en el pressupost dels ingressos provinents de la venda d'entrades varia en funció del festival, però generalment és la base d'un sector poc "capitalitzat", apunta el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Miquel Curanta. Per això el gestor no veu "difícil d'imaginar" que si alguna d'aquestes grans cites hagués de fer front al retorn concentrat de totes les entrades "amb molta seguretat podria fer fallida".Tant és així que la FMA ja ha traslladat al Ministre de Consum, Alberto Garzón, "dues o tres propostes" de terminis de temps ampliats a partir dels quals l'usuari pugui reclamar el retorn de les seves entrades.Es parla, almenys, d'allargar-ho fins a final d'aquest 2020. D'una banda, per no ofegar les empreses amb una devolució generalitzada i en poc temps; de l'altra, per "donar temps" als festivals per construir l'oferta per la seva propera edició i seduir els espectadors perquè conservin la seva entrada o vals equivalents (cas que aquesta fórmula sigui legislada).Els 57 grans esdeveniments que representa aquesta associació defensen que posar les empreses al límit de la seva liquiditat tindria efectes negatius pel propi consumidor, si no es pot fer efectiu el retorn dels seus diners. "És cert que els consumidors no han de finançar els festivals, és una qüestió d'ajornar aquest dret", planteja Gabeiras al respecte.En canvi, l'associació privada de consumidors FACUA considera que ajornar la devolució d'entrades sí que és "finançar a interès zero" els festivals, i suposa en tot cas una "concessió enorme" i afegida als 90 dies que ara tenen els certàmens per satisfer aquest tràmit.L'alternativa que es planteja des dels festivals, i també des d'entitats públiques de defensa dels consumidors com l'Agència Catalana de Consum, és el bescanvi de l'entrada per l'entrada o l'abonament del mateix festival l'any 2021, i/o un val a consumir fins el 2021 (i 2022 "excepcionalment"). FACUA sosté que això és "deixar els nostres diners als festivals durant un any" i recomana recuperar els diners."La possibilitat de revisar els contractes està prevista al codi civil quan s'està davant d'una causa de força major", repliquen des de la FMA. De fet, la Generalitat, tant a través de l'ICEC com de l'Agència Catalana de Consum (ACC), proposa al Ministeri de Consum que els festivals musicals puguin bescanviar les entrades de les edicions cancel·lades pel coronavirus per vals que es puguin utilitzar fins al 2022, com una mesura de xoc. "Si ho han regulat pels viatges combinats –turisme- perquè no ho fan per sectors que tenen la mateixa problemàtica?", demana la directora de l'ACC, Beth Abad. Aquesta mesura estaria en la línia del que ja han fet països com Portugal, Bèlgica i Alemanya, fa notar.El cert és que diversos festivals ja han començat a oferir aquesta opció, de mutu propi (no tant la dels vals, com la convalidació de l'entrada d'aquesta edició per a la següent), sempre mantenint l'opció de retorn dels diners. Al Jardins de Pedralbes, es van afanyar a lligar per a l'any vinent una bona colla dels artistes que havien de venir aquest estiu, i el resultat és que prop del 90% dels qui tenien entrades han decidit conservar-les pel 2021. Així ho avança a l'ACN el seu director, Martín Pérez, profundament agraït amb els espectadors.En altres casos, l'inici del procés de devolució d'entrades s'anuncia per a més endavant mentre es negocia amb les bandes de cara a l'any vinent. Alguns ho fan amb la promesa que s'oferiran "avantatges" si es decideix conservar l'entrada. I és que aquesta és també la proposta que es defensa des la FMA , l'ACC o l'ICEC: "bonificar" la fidelitat dels consumidors amb complements a les entrades com l'accés a zones vip, consumicions dins del recinte, o marxandatge, entre altres.I també hi ha qui ha començat la devolució immediatament després de l'anunci de cancel·lació del festival. És el cas del Festival de Peralada, que d'altra banda no pretén replicar l'actual edició l'any 2021 sinó que ha promès recol·locar els espectacles durant els propers anys. "La taquilla en un festival de pop té un pes molt transcendent, però en arts escèniques hi ha més pes de subvenció pública", admet modestament el seu director, Oriol Aguilà.Des de l'ICEC recorden que a Catalunya hi ha actualment 350 festivals musicals, amb un impacte econòmic al territori de 600 milions d'euros. "Des d'una perspectiva estrictament econòmica és fonamental que els puguem preservar", defensa Miquel Curanta. A més, el director de l'organisme públic de la Generalitat diu que li "consta" que el ministre Garzón vol donar "certa prioritat" a les mesures sobre espectacles i per això es mostra optimista que es pugui acabar ampliant el termini de la devolució d'entrades i acceptant també la proposta de bescanvi per vals. "Si s'ha pogut fer amb els paquets de viatges, s'ha de poder fer amb els espectacles, perquè estem parlant de festivals però hi ha més casuístiques", puntualitza.D'altra banda, Curanta recorda que a Catalunya el Govern va assegurar fa tres setmanes una mesura que aplicaria més enllà de la finalització de l'estat d'alarma, per garantir als festivals considerar la seva suspensió com a causa de força major, i "poder garantir-los fer certs canvis, ajornaments o cancel·lacions sense que això vagi directament a la seva línia de flotació".

