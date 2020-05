L'empresa valenciana Family Cash obre el seu primer hipermercat a Catalunya

En plena fase 1 del desconfinament a les Terres de l'Ebre, l'empresa valenciana Family Cash ha obert aquest dimecres a Amposta (Montsià) el seu primer hipermercat en territori català. La posada en marxa estava prevista, de fet, a finals de març, però la crisi del coronavirus va forçar un canvi de plans.L'empresa assegura, de fet, que les tasques per acabar de posar a punt l'espai, que va ocupar Carrefour anys enrere, ha estat "molt complicada" per les restriccions de mobilitat i mesures de seguretat imposades arran de la pandèmia. L'obertura en el moment actual, permesa per la legislació, ha estat també motivada perquè Family Cash havia ja contractat 35 treballadors de l'hipermercat Eroski que va tancar a la ciutat fa uns mesos."Ha estat una mica dramàtic", assegura José Canet, director general de Family Cash, a les portes del nou establiment que suposa el desembarcament a Catalunya de la cadena d'hipermercats nascuda i fortament arrelada al País Valencià. Si bé l'empresa ja podia haver obert en període de confinament total –la previsió inicial era fer-ho a finals de març-, l'esclat de la crisi del coronavirus va trastocar els plans.Segons el mateix responsable de l'empresa, bona part dels maldecaps han estat fruit de la necessitat d'acabar les obres per posar a punt una superfície comercial de 3.500 metres quadrats durant el confinament. Els treballs han ocupat una cinquantena de persones, moltes vingudes de fora. Això ha creat dificultats per trobar allotjament o establiments per menjar, amb els restaurants i bars tancats.Finalment, però, aquest dimecres al migdia el director general de Family Cash ha guiat la comitiva de l'Ajuntament d'Amposta per les instal·lacions esquivant els compradors, la major part dels quals anaven amb mascaretes. Es declara "satisfet" perquè ha detectat que es "respecten les mesures de seguretat". Reconeix, però, que el ritme de vendes i d'activitat és, en el context actual, "una mica més lent" per les mesures de seguretat, principalment, apunta, "controlar molt l'aforament". "No és una obertura bonica però ens hem d'acostumar aquestes coses en el moment que estem passant", ha tancat.Per la seva banda, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha reiterat que l'empresa ja feia temps que estava en condicions d'obrir, tant des del punt de vista dels recursos com del compliment dels canvis normatius imposats amb la crisi del coronavirus. Segons va constatar el consistori, la normativa permetia posar en marxa l'hipermercat ja durant el confinament imposat durant l'estat d'alarma, tractant-se d'un establiment dedicat a la venda d'aliments i productes de primera necessitat, entre d'altres.En qualsevol cas, Tomàs ha recordat que un dels factors que ha impulsat els propietaris a reobrir ha estat el fet d'haver assumit, com a part de l'acord de compra del complex, la contractació de 35 treballadors de l'antic hipermercat Eroski de la ciutat, que va tancar fa uns mesos. "No era lògic tenir els treballadors contractats a casa o treballant a Vinaròs o altres llocs quan tenien aquest preparat per obrir. Tenien les obres acabades i la plantilla contractada i no tenia sentit tenir-ho tancat", ha apuntat. El nou establiment ocupa unes 80 persones i la compra dels espais així com la rehabilitació ha costat uns 3,5 milions d'euros.De fet, conscient que durant els dos últims mesos de restriccions les superfícies comercials s'han vista afavorides per la situació i han vist com incrementaven les seves vendes, Tomàs ha anunciat que trametrà una carta a les direccions de les grans superfícies comercials establertes a la ciutat instant-los a contribuir amb un petit percentatge de la facturació dels dos últims mesos de confinament a "línies d'ajuda al petit comerç, als autònoms i a les famílies" que s'han vist afectats amb la crisi del coronavirus."Han fet l'agost amb la facturació que han tingut i volem demanar-los-hi", ha reiterat l'alcalde, convençut que l'obertura d'un hipermercat no repercutirà negativament en el teixit comercial de la ciutat sinó que entrarà a competir directament amb la resta de grans superfícies.D'altra banda, l'alcalde s'ha felicitat per l'obertura en la mesura que suposa també la reactivació d'un projecte de complex comercial Futuro Ciudad que va acabar fracassant estrepitosament. Canet, a través de la seva societat Alcanet Imvest –que tècnicament lloga l'espai de l'hipermercat a Family Cash, controlada pel mateix empresari-, va comprar per uns 3 milions el complex a la immobiliària Aliseda, propietat de Blackstone i el Banc Santander. Rebatejat ara com Bulevard Castellania d'Amposta, la nova propietat ha començat ja a comercialitzar els locals perquè s'hi puguin traslladar establiments de la ciutat o d'altres firmes.

