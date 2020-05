La fase 1 de desconfinament empeny la reactivació de les reserves als càmpings

Els càmpings de l'Alt Pirineu han vist com s'han reactivat les reserves des del mateix dia en el qual es va passar a fase 1 del desconfinament. Marta Cortina, presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida, ha explicat que la gent està mostrant "molt interès" per anar de vacances al Pirineu.Cortina ha afegit que les reserves que s'estan fent són per la segona quinzena de juliol i pel mes d'agost. Des que ha començat la desescalada del confinament "la gent s'ha adonat que podrà fer vacances" i veuen el Pirineu com "una zona segura", ha sentenciat. Durant la primavera, al Pallars Sobirà arribaven molts turistes estrangers atrets pel Parc Nacional d'Aigüestortes. És per això que Cortina creu que s'hauria de facilitar la seva arribada.Cortina ha explicat que el sector, ara com ara, té "bones perspectives" donat que el telèfon torna a sonar per fer reserves i les que hi havia ja fetes pels mesos de juliol i agost no s'han anul·lat.Pel que fa a les mesures que hauran d'adoptar per reobrir els càmpings, Marta Cortina ha destacat la reducció de l'aforament, mantenir la distància de seguretat entre el personal de càmping i els clients, extremar i intensificar les desinfeccions i la neteja i l'aforament a les zones comunes.De moment, el fet que només estiguin l'Alt Pirineu, Tarragona i les Terres de l'Ebre en fase 1 fa complicada l'arribada de turistes, segons Cortina i ha afegit que confia que a poc a poc el sector vagi recuperant l'activitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor