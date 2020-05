Els alcaldes de 50 municipis catalans expliquen com han gestionat la crisi del coronavirus

Com afronten els ajuntaments catalans la crisi del coronavirus? Quines han estat les situacions més complicades durant la pandèmia? Com encaren els batlles i batllesses del territori el futur dels seus municipis? L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) va voler respondre totes aquestes preguntes a través d'un cicle d’entrevistes a alcaldes i alcaldesses d’arreu de Catalunya, sobre la gestió que s’està fent des de la crisi sanitària de la Covid-19. ’objectiu prioritari d’aquestes entrevistes, tal com explica la mateixa AMI, és el de donar veu al món municipal, assegurant que són els alcaldes i alcaldesses els que estan vivint des de la primera línia administrativa aquesta pandèmia. A més és l’administració més propera als ciutadans, la qual cosa fa que sigui l’ens que troba la solució més ràpida i eficient als problemes més urgents dels seus veïns i veïnes.A les entrevistes, que van començar el passat 24 de març, els alcaldes i alcaldesses hi explicaven primer com es feia front a les mesures de prevenció i seguretat, i també al confinament dels ciutadans.Del total de les 50 entrevistes que s’han fet, 27 corresponen a homes i 23 a dones. Pel que fa als partits polítics, s’han entrevistat 21 alcaldes de JxCat, 19 d’ERC, 3 de la CUP i 7 d’altres partits. Per últim, 12 d’ells són alcaldes de la província de Barcelona, 10 de les comarques gironines, 13 de la província de Lleida i 15 de Tarragona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor