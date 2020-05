«My mexican bretzel», el film català guanyador del premi del públic del festival D'A s'estrenarà als cinemes

El film que va guanyar el premi del públic del D'A Film Festival Barcelona d'aquest any, My mexican bretzel, de la realitzadora catalana Núria Giménez, s'estrenarà als cinemes, segons ha anunciat la distribuïdora Avalon.La cinta ha passat pel festival Documenta de Madrid, pel festival de cinema de Gijón i pel D'A, a través de la plataforma de vídeo en streaming Filmin. Avalon també ha confirmat que la data d'estrena del film a les pantalles grans serà el 6 de novembre d'aquest any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor