VÍDEO Així es veuran els videojocs en un futur molt proper

Una imatge del nou motor gràfic dels videojocs Foto: Epic Games

El sector dels videojocs és un dels més prolífics del planeta. Supervivent de la crisi econòmica del 2008, a cada any que passa es reforça amb noves plataformes, consoles, videojocs i dispositius que la converteixen en una veritable eina futurista. Una de les característiques que han millorat de manera exponencial al llarg dels anys ha estat la del realisme a través dels gràfics dels videojocs. I avui, per sorpresa, el sector ha donat un salt de gegant. L'empresa Epic Games (creadora de títols d'escala mundial com Fortnite) ha presentat el motor gràfic Unreal Engine 5 en el marc del Summer Game Fest.Les millores són evidents i implementen diverses característiques que revolucionaran per complet la indústria dels videojocs, tant en aspectes gràfics com en la jugabilitat dels usuaris. El nivell de detall augmenta exponencialment, trencant la barrera dels "polígons", mesures geomètriques molt utilitzades en la programació dels gràfics.Incorporen la tecnologia "Lumen", que permetrà que els usuaris, personatges i el mateix entorn interactuïn amb la llum. Com es pot veure en el vídeo, els escarabats reaccionen a una llanterna. Les físiques dels objectes seguiran millorant encara més, amb moviments encara més naturals, aleatoris i sense pràcticament cap rastre de mecàniques robòtiques. El futur dels videojocs ja és aquí.

