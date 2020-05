Mascaretes per a persones sordes i pantalles per a nens amb autisme

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquest dimecres el repartiment de mascaretes adaptades per a persones sordes i per a infants amb autisme, entre d’altres. Aquesta distribució de material especial ve motivat, segons indiquen fonts consistorial per la poca accessibilitat i dificultats en la comunicació per a persones amb diversitat funcional.Per exemple, en el cas de les persones que es comuniquen amb llenguatge de signes o llegint els llavis, les mascaretes dificulten el procés comunicatiu. Per altra banda, pot produir sensació d’incomoditat o angoixa en infants amb autisme o altres trastorns.Per aquests motius, des de l’Ajuntament s’ha proposat la confecció de mascaretes adaptades per a persones sordes i per a aquests infants. Gràcies a la xarxa Mascaretes Solidàries, s’han elaborat mascaretes adaptades amb finestreta i pantalles transparents per a persones sordes, familiars d’aquests, amics o intèrprets.A més, també s’han adaptat pantalles protectores amb motius diversos, com de superheroi, per als nens i nenes que tenen dificultats per dur posada una mascareta estàndard. Des de l'Ajuntament indiquen que aquesta setmana se n'inicia el repartiment, en col·laboració amb entitats, entre totes aquelles persones que poden necessitar-les.Les persones que requereixin disposar de mascaretes d’aquest tipus, el Consistori egarenc es posa a disposició de la ciutadania a través del del correu electrònic oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat, o a través del telèfon 638 161 104, on la ciutadania pot posar en coneixement la seva situació i demanar el material.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor