El govern espanyol avisa que «no toca» reprendre el diàleg fins que acabi la desescalada

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assenyalat aquest dimecres que quan acabi la desescalada de les mesures de confinament pel coronavirus es reprendrà "el compromís" de promoure el diàleg amb Catalunya i que es farà "amb tota naturalitat". Ha subratllat, això sí, que mentre aquest procés que ha de culminar en la "nova normalitat" no acabi, "no toca" fer-ho.Calvo ha comparegut davant la comissió constitucional del Senat, en la qual ERC ha reiterat la seva reivindicació que es posi en marxa la taula de diàleg amb la Generalitat pactada entre els dos executius i que es va estrenar el 26 de febrer a Madrid . Jordi Martí, senador dels republicans, ha reclamat a la vicepresidenta espanyola "reprendre com més aviat millor" aquesta taula i ha remarcat que el procés de desescalada "ha d'anar acompanyat de la descongelació de la taula".La vicepresidenta ha explicat que s'ha deixat clar a ERC i a Junts per Catalunya (JxCat), socis al Govern, que l'executiu espanyol complirà els seus compromisos polítics amb i ha assegurat que es reprendrà aquest diàleg quan acabi la desescalada. Ha subratllat que aquest "format" de recerca d'acords "ha vingut per quedar-se" i que la relació ja amb totes les comunitats autònomes i governs de tots els colors polítics és "constant"."Però ara això no toca", ha respost a la reclamació d'ERC. "El que hem de fer és intentar protegir quantes més vides millor fins que això acabi o la ciència tingui una resposta", ha afegit la vicepresidenta espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor