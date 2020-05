Com de gran ha de ser el meu menjador per poder-hi reunir 10 persones?

La desescalada està en marxa i ja hi ha molts catalans que es troben (o s'hi trobaran aviat) en la fase 1. Una de les grans novetats d'aquesta fase són les visites a domicili a familiars i amics. Han de ser, això sí, amb amb un màxim de deu persones i totes elles han de viure en la mateixa regió sanitària. A banda, s'ha de mantenir la distància de seguretat recomanada de dos metres. Si no és possible, cal dur mascareta. En una recreació del diari ABC , s'aprecia com els menjadors (l'espai més diàfan d'un habitatge i normalment més gran, on es poden celebrar reunions) han de fer diversos metres específics per a poder acollir-hi una desena de persones. En aquesta simulació ens trobem amb reunions de diverses persones. La situació és complexa, ja que la mitjana de mesura d'un habitatge a tot l'Estat és de 96 metres quadrats. Per a fer els càlculs, el diari ha dibuixat una circumferència a cada persona, necessitant una distància de 3,14 metres quadrats.Per a poder encabir sis persones, doncs, el menjador hauria de tenir una mesura mínima de 19 metres quadrats útils. Sense cap moble, un factor a tenir en compte. En el cas de 8 persones, augmentaria a 25 metres quadrats i si és el cas del màxim, de 10 persones, el menjador hauria de fer, com a mínim, 31,5 metres quadrats.

