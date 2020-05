Només un 5,9% dels catalans han superat el coronavirus

Catalunya, seguint la mateixa tendència que a la resta de l'estat espanyol, està lluny de tenir immunitat de grup. La primera onada de l'estudi de seroprevalença capitanejat pel Ministeri de Sanitat apunta que un 5,9% de la població catalana ha superat la malaltia. Aquesta dada projecta que 453.727 persones haurien superat la Covid-19 a Catalunya, dada que dista de la fins ara detectada per proves PCR: un total de 55.280. El percentatge de seroprevalença a Espanya és del 5%, xifra que apunta que 2,3 milions de ciutadans a l'Estat han patit el virus.Desglossat per províncies, Barcelona ha estat fins ara la més afectada: un 7,1% de la població hauria superat ja el virus. A Lleida ha estat un 3,7%, a Girona un 2,5% i, per últim, a Tarragona un 1,6%.La directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollan, ha explicat que "no hi ha gran diferència" d'afectació entre homes i dones, tampoc per qüestió edat, però sí que la prevalença detectada és menor en el cas dels menors. En l'estudi han participat un total de 60.000 persones de 36.000 llars que encara seran avaluades en dues onades més."No hi ha immunitat de grup", ha assegurat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, una hipòtesi que ja mantenien abans de realitzar l'estudi. És per aquest motiu que ha subratllat la importància de fer la desescalada amb "prudència".

Mapa sobre el nivell d'immunitat a l'estat espanyol per províncies

L'estudi, dissenyat per l'Institut Carlos III, va començar el 27 d'abril amb la finalitat de detectar l'afectació que ha tingut l'epidèmia a Espanya, una radiografia que es considera clau per poder preveure com seran els pròxims mesos i quines mesures caldrà prendre mentre que no es trobi una vacuna eficaç contra la Covid-19.La xifra de casos projectats per l'estudi és molt més gran que els detectats per proves PCR que consten en aquests moments al registre del Ministeri de Sanitat. En total, consten 228.691 positius mentre que la investigació apunta que podrien ser 2.350.000. I és que tot just comencen els tests massius a la població, clau per poder fer una radiografia acurada tenint present que hi ha infectats asimptomàtics o lleus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor