La comissió de la reconstrucció al Congrés arrenca amb l'aval de Cs als plans de PSOE i Podem

La comissió de la reconstrucció econòmica i social creada al Congrés per debatre propostes que accelerin la recuperació a l'Estat després de la crisi del coronavirus ha aprovat aquest dimecres el pla de treball ideat pel PSOE i Unides Podem per als propers dos mesos. Això sí, els dos grups parlamentaris que formen part del govern espanyol no han estat capaços de pactar tot el full de ruta per als propers mesos, de manera que han rebut pràcticament tantes abstencions com vots a favor. Un d'ells, això sí, ha estat el de Ciutadans després que la formació taronja hagi fet aportacions al pla.A banda de la formació d'Inés Arrimadas, que la setmana passada ja va avalar la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, també Més País i Compromís han fet costat als plans del PSOE i de Podem per la comissió, i s'hi ha acabat sumant també Coalició Canària. El pla de treball de l'organisme parlamentari - en inici havia de ser, més aviat, una reedició dels Pactes de la Moncloa - no ha recaptat cap vot en contra, però si l'abstenció de PP, Vox, ERC, Junts per Catalunya i el PNB. En total, 168 a favor davant 162 abstencions.La proposta de PSOE i d'Unides Podem centra el debat en quatre eixos: el reforç de la sanitat pública; la reactivació de l'economia i la modernització del model productiu; l'enfortiment dels sistemes de protecció social, de les cures i la millora de sistema fiscal; i la posició d'Espanya davant la Unió Europea. El PP va intentar afegir un cinquè bloc referit a l'efecte de l'estat d'alarma en les llibertats públiques, però no ha prosperat.Segons el pla aprovat, al qual ha tingut accés Europa Press, la comissió crearà un grup de treball de 20 membres per cadascun d'aquests quatre blocs temàtics amb la missió de redactar les conclusions. La novetat és que en aquests equips es donarà entrada a persones alienes a la cambra per participar en la redacció del dictamen.En concret, cada grup parlamentari nomenarà dos representants per bloc temàtic, un dels quals diputat i l'altre podrà ser un expert o un representant social o institucional. En tot cas, després de les reticències de el PP s'ha precisat que només els diputats podran actuar com a portaveus en els debats.D'acord amb el pla aprovat, a finals de juny hauran d'estar redactades les conclusions dels quatre grans blocs temàtics per a la seva aprovació al ple de Congrés, com a molt tard, a principis de juliol. El PP volia anar més enllà i programar ja quatre reunions setmanals, incloent dissabtes, però les convocatòries s'han deixat per a més endavant.La comissió de la Reconstrucció, que presideix el socialista Patxi López, es tornarà a reunir aquest dijous per dissenyar els grups de treball, detallar les primeres compareixences i acordar la documentació que es comença a reclamar.

