Alumnes de la UOC es queixen de tracte «injust» en l'avaluació de l'últim semestre

Un grup d'estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) denuncien que set assignatures del grau de Psicologia han quedat excloses del sistema d'avaluació continuada establert pel rectorat. Per l'alumnat, això suposa un greuge comparatiu que "vulnera el codi ètic de la Universitat". En el grau de Psicologia s'han recollit 188 firmes de suport a la queixa i 5.000 en el global d'estudiants que cursen titulacions a la UOC.El fet que només unes assignatures específiques tinguin una prova de síntesis al final del curs implica que una part dels alumnes finalitzin el curs al juny, i els que no hagin de cursar aquesta prova i es puguin acollir al sistema d'avaluació continuada, l'acabin al maig.Els universitaris demanen a la UOC que tingui "empatia" perquè, en plena pandèmia per la Covid-19 , moltes persones estan passant per situacions personals i familiars que impedeixen preparar en condicions les proves finals.Des de l'alumnat insisteixen al personal docent que la situació no és de normalitat i que alguns estudiants formen part del personal sanitari. "Fa dos mesos que viuen amb por de contagiar-se i contagiar als seus familiars", afirmen.El vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, Carles Sigalés, ha afirmat en declaracions aque la universitat ha posat en marxa tots els mecanismes perquè aquells alumnes que no puguin finalitzar el curs amb normalitat facin constar-ho.Uns 2.300 alumnes han demanat mesures de flexibilització que "estan sent ateses", segons explica Sigalés, i prop d'un miler han demanat el retorn parcial o complet de l'import de la matrícula, una mesura que la UOC no contempla en una situació de normalitat, però que ha adoptat en el marc de la crisi del coronavirus.Pel vicerector, el fet que hi hagi assignatures amb proves finals i d'altres que no en tinguin, no implica cap discriminació, ja que és una cosa que "ha passat sempre". Sigalés afirma que la direcció té en compte i s'adaptarà a totes les situacions dels estudiants. "Sabem que tenim estudiants adults, que formen part de cossos sanitaris i de seguretat, que tenen fills, i estem aportant totes les facilitats", afirma el vicerector.Els professors que han optat per mantenir la prova de síntesis al final del curs acadèmic, segons expliquen els estudiants, no han accedit a buscar alternatives. Defensen que, en altres situacions personals difícils, "mai s'ha aprovat a una persona ni s'han suprimit els exàmens".Els alumnes també denuncien que els missatges publicats als fòrums de les diferents assignatures han estat eliminats perquè altres estudiants no se'n puguin fer ressò i no puguin mostrar "una empatia que la UOC no ha demostrat".

