Junqueras recorre a la justícia europea perquè se'l reconegui com a eurodiputat

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha presentat aquest dimecres un recurs de cassació davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que demana revocar l'auto del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que deixava vacant l'escó d'eurodiputat i exigeix que es respectin els drets fonamentals, reconeixent la immunitat i la tasca d'eurodiputat.El nou recurs arriba després que ja es demanessin unes mesures cautelars però que el TGUE va rebutjar i el president del Parlament Europeu va decretar buit l'escó. A l'escrit presentat es destaquen set motius d'impugnació com que la cambra va ser "incapaç" d'adoptar una decisió sobre la protecció de la immunitat o que es podria haver constatat la vulneració de la sentència del TJUE. També s'al·lega que s'han fet interpretacions "errònies" de diversos articles de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i del reglament intern.En un comunicat, ERC ha reiterat el dret de Junqueras a poder exercir com a eurodiputat. "La sentència del TJUE del passat mes de desembre va ser absolutament clara: Oriol Junqueras és eurodiputat des de la proclamació dels resultats de les eleccions al Parlament Europeu i des d’aquell dia gaudeix d’immunitat parlamentària", han destacat. La formació ha constatat que l'estat espanyol hauria d'haver tramitat un suplicatori "si volia revertir la condició" i que en no haver-ho fet va sotmetre el líder d'ERC a una "situació d'indefensió".És per això que ERC ha lamentat que la repressió de l'estat espanyol hagi "entrat" al Parlament Europeu i reclamen que es compleixi la "Doctrina Junqueras" i es "pugui complir el mandat democràtic sorgit de les urnes". Finalment ERC s'ha compromès a recórrer a totes les instàncies internacionals la "injustícia" i "vulneració de drets" que s'està cometent amb els presos polítics.En el recurs, es demana que mentre no es dicti sentència sobre la petició de mesures cautelars demandes per Junqueras, que s'adoptin i facin executar les mesures provisionals demanades el passat 7 de gener davant el TGUE. També s'aposta per condemnar el Parlament Europeu a abonar les despeses dels procediments judicials, tant les peticions de mesures provisionals com el recurs de cassació que han presentat.

