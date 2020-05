El govern espanyol estudia reformes legals per atendre rebrots sense recórrer a l'estat d'alarma

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat aquest dimecres al Senat una reforma legislativa per tal que l'Estat estigui preparat per afrontar rebrots del coronavirus sense haver de recórrer a l'estat d'alarma, vigent des de mitjans de març i que Pedro Sánchez pretén allargar fins a finals de juny En una compareixença davant la comissió constitucional de la cambra alta, Calvo ha avançat que aquests projectes de reforma legislativa arribaran al Congrés dels Diputats "molt ràpid" perquè la idea seria tenir-los preparats de cara a la tardor vinent, quan es calcula que podria arribar algun rebrot del coronavirus.La vicepresidenta espanyola no ha esmentat expressament cap llei en concret, però sí que ha defensat una "reforma sanitària" d'alguns elements importants de la "legislació bàsica de l'Estat". Si es vol afrontar amb rapidesa, ha dit, és perquè el govern espanyol vol aixecar l'estat d'alarma quan acabi la desescalada, entre finals de juny i els primers dies de juliol. La nova pròrroga serà d'un mes i no de quinze dies."Hem de protegir-nos per passar l'estiu i naturalment la tardor, per si hi ha un repunt o una volta de la intensitat de la Covid-19 en unes condicions en les quals ja no s'hagi de fer servir l'article 116" de la Constitució, que és el que regula l'estat d'alarma. Ara bé, ha advertit que per emprendre aquesta reforma l'executiu espanyol necessita un "consens" amb les forces polítiques sense menystenir les competències autonòmiques."Sortir de l'alarma significa donar-nos a nosaltres mateixos d'instruments importants per poder navegar qualsevol situació que torni a pertorbar", ha incidit. La mateixa Calvo ha obert una ronda de contactes amb els grups polítics per sondejar la seva disposició a donar suport una cinquena pròrroga de l'estat d'alarma d'un mes, en lloc dels 15 dies habituals que havia anat proposant l'executiu estala.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor